Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 19.10’da açıklama yapacak

Sağlık Bakanlığı, Bakan Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapacağını duyurdu.Abone ol
Açıklamada sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamasını saat 19.10’da yapacağı belirtildi.
Gelişmeler ve son durum ele alınacak
Bilkent Yerleşkesi'nde bir araya gelen Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, vaka artışı ve hastaların durumunu ele alacak. Toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, yeni önlemler görüşülecek.
Basın toplantısı yapacak
Bakanlık, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Bilim Kurulu toplantısının ardından, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi Zemin katında basın açıklaması yapacağını duyurdu.
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