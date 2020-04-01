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Önceki gün indirim yapılan benzine bugün yeniden zam geldi

Önceki gün 10 kuruş indirim yapılan benzine bugün 8 kuruş zam geldi. Gece yarısından itibaren geçerli olacak fiyat artışı pompaya yansıyacak.

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 8 kuruş zam geldi. Benzine dün de 10 kuruş indirim gelmişti.

EPGİS'ten açıklama

EPGİS'ten yapılan açıklama şöyle: 2 Nisan tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 8 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.

Benzinin litresi ne kadar olacak?

Zammın ardından Ankara'da ortalama 5,12 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,20 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,03 liradan 5,11 liraya, İzmir'de 5,12 liradan 5,20 liraya çıkacak.

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