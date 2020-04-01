Ukrayna'da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın diz çöküp yalvardı: Beni öldürün ama...

Doğu Avrupa ülkelerinden Ukrayna'da koronavirüsün ilk görüldüğü yerlerden Çernovtsi ilinde, insanlara coronavirüsü ilk bulaştıran kadın diz çöküp yalvararak, "Beni öldürün, ama çocuklarıma dokunmayın" diyerek af diledi.

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İlginç görüntülerin adresi Ukrayna.. 3 ay içinde tüm dünyaya yayına yeni tip koronavirüsün ilk görüldüğü yerlerden birinde yaşayan bir kadının, virüsü İtalya'dan kente getirdiği ve insanlara bulaştırdığı iddia edildi. Yelizaveta isimli kadın diz çöküp yalvararak, "Beni öldürün, ama çocuklarıma dokunmayın" dedi.

Ukrayna'nın güneybatısında Romanya ve Moldova sınırında yer alan Çernotvtsi ilinin Kolenkovtsi köyünden Yelizaveta isimli bir kadın, çalışmak için gittiği İtalya'dan köyüne dönüşünde kendisini karantina almayarak koronavirüsü bütün köye ve ile bulaştırmakla suçlanıyordu. Halen giriş çıkışların yasaklandığı köyde, çok sayıda kişi koronavirüs nedeniyle hastanede bulunuyor.

Diz çöktü ağladı, af diledi

Yelizaveta, köylülerden kendisine yoğun tepkilerin gelmesi ve evinin yakılacağı tehditleriyle karşılaşması üzerine, bütün köy halkından özür diledi. Koronavirüs hastalığını atlattığını ve bir daha İtalya'ya asla gitmeyeceğini söyleyen kadın, diz çökerek, "Hayatımda çocuklarım ve torunlarımdan daha değerli bir şey yok. Beni öldürün, kesin, doğrayın ama yalvarırım çocuklarıma ve torunlarıma dokunmayın" dedi.

Kapının önüne bile çıkmaktan korkuyor

Hastanedeki tedavisinin sona erdiğini ve iyileşerek köye döndüğünü söyleyen kadın, diğer taraftan köyde kendisine karşı oluşan tepki nedeniyle ekmek almak için bile evden çıkamadığını, kapının önüne çıkmaktan bile korktuğunu ifade etti.

Ukrayna'da 669 kişide koronavirüsün tespit edildiği; 17 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin ise iyileştiği bildirdi.