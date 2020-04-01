Nakdi destek ödemesi başladı! PTT şubelerinde yoğunluk oluştu

İhtiyaç sahiplerine nakdi destek ödemesi yapılmasına başlamasıyla bazı PTT şubelerinin önünde yoğunluk oluştu.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine yapılacak nakdi destek ödemesi bugün başladı.

Ödemeler sıralaması

Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlara ödemeleri, bugün yapılırken Bağcılar'daki PTT şubesi önünde de yoğunluk meydana geldi.

Nakdi destekler, doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlara bugün, 1 ve 6 olanlara yarın, 2 ve 7 olanlara 3 Nisan, 3 ve 8 olanlara 4 Nisan, 4 ve 9 olanlara ise 5 Nisan'da dağıtılacak.