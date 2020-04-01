Nakdi destek ödemesi başladı! PTT şubelerinde yoğunluk oluştu

İhtiyaç sahiplerine nakdi destek ödemesi yapılmasına başlamasıyla bazı PTT şubelerinin önünde yoğunluk oluştu.Abone ol
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine yapılacak nakdi destek ödemesi bugün başladı.
Ödemeler sıralaması
Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlara ödemeleri, bugün yapılırken Bağcılar'daki PTT şubesi önünde de yoğunluk meydana geldi.
Nakdi destekler, doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlara bugün, 1 ve 6 olanlara yarın, 2 ve 7 olanlara 3 Nisan, 3 ve 8 olanlara 4 Nisan, 4 ve 9 olanlara ise 5 Nisan'da dağıtılacak.
2 milyon aileye 1000'er lira ödeme yapılacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu" veya "65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun" kapsamında düzenli merkezi sosyal yardım alan 2 milyon 111 haneye, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 1000'er lira ödeme yapılacağı duyurulmuştu.