Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan ücretli öğretmen açıklaması

Koronavirüs önlemleri ve uzaktan eğitimle ilgili soruları yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Ücretli öğretmenlerin ödemeleri devam edecek ve ilk günden itibaren yapılacak." açıklaması yaptı.

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Eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtlayan Mili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Uzaktan eğitim ile ilgili bilgiler veren Bakan Selçuk, EBA sisteminde son durum, eklenenler ve bundan sonrasına ilişkin bilgilendirme yaptı.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Ek ders ücreti

- Ücretli öğretmenlerimizin ödemeleri yapılmaya devam edecek ve bu bugünden itibaren değil koronavirüs problemi başladığı günden bu yana olacak.

Uzaktan eğitimi geliştirerek sıradan hale getireceğiz.

"Canlı sınıflarımız da devreye giriyor"

Çocuklarımıza uzaktan eğitimi sıradan bir işlem olarak bundan sonraki süreç için de planlıyoruz. İnternet altyapısı dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar 4-5 kat artırarak büyük bir çaba sarf etti. Canlı sınıflarımız da devreye giriyor.