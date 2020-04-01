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Suudi Arabistan'dan Hacca gitmeye hazırlananlara kötü haber geldi

Türkiye'de onbinlerce kişi Hac kurası çıkınca sevinmiş ve hazırlıklara başlamıştı. Koronaviras (Cüovid-19) salgını nedeniyle endişeli bir bekleyişe giren hacı adaylarına Suudi Arabistan'dan kötü haber geldi: Hac planlarınızı erteleyin

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Suudi Arabistan, bu yıl hac için ülkeye gelmeyi düşünen Müslümanlara ‘planlarını erteleme’ çağrısında bulundu. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih bin Tahir Benten, koronavirüs salgını nedeniyle insanların güvenliği bakımından endişe duyduklarını belirtti ve Müslümanlara bu yıl hac ziyareti için plan yapmadan önce bir süre daha beklemeleri çağrısında bulundu.

Tur operatörleriyle anlaşma yapmadan önce bekleyin!

Benten, “Suudi Arabistan, hacılara ve umrecilere hizmet etmeye tamamen hazır. Ancak bu şartlar altında, Allah’ın bizi kurtarması için dua ettiğimiz küresel bir salgından bahsederken, Krallık, Müslümanların ve vatandaşların sağlığını korumayı önemsiyor. Bu nedenle tüm dünyadaki Müslüman kardeşlerimizden durum netleşene kadar (tur operatörleriyle) anlaşma yapmadan önce beklemelerini rica ediyoruz ” dedi.

Umre için vize alanlara ücretleri iade edilecek

Benten ayrıca Sağlık Bakanlığı ile birlikte, karantinadan önce umre için ülkede bulunanları ve halihazırda konuk ağırlayan otelleri denetlediklerini belirtti. Bakan ayrıca umre ziyareti için vize alan ancak karantina nedeniyle ülkeye gelemeyen kişilere ücret iadesinde bulunacaklarını da ekledi.

2 milyon kişinin Mekke ve Medine'ye gitmesi bekleniyordu

Suudi Arabistan daha önce salgın nedeniyle umre ziyaretlerini askıya almıştı. Ayrıca Müslümanlar için kutsal kabul edilen Mekke ve Medine’ye girişler de yasaklanmıştı. Bu yıl hac için yaklaşık 2 milyon kişinin Mekke ve Medine’ye gitmesi bekleniyordu.

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