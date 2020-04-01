HABER /  YEREL

İBB erkek hemşireyi indiren şoföre soruşturma başlattı

İBB, “Erkekten hemşire mi olur?" diyerek sağlık görevlisini otobüsten indiren özel halk otobüsü şoförü hakkında, soruşturma başlattı.

Abone ol

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Tolgahan Karadaş, önceki gün  Alibeyköy’de bindiği özel halk otobüsünden, “Erkekten hemşire mi olur?" denilerek şoför tarafından araçtan indirildiğini iddia edilmişti.

Kendilerine koronavirüs salgın hastalığı ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarının toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanması hakkı verildiğini söyleyen Tolgahan Karadaş, yaşadıklarını kamuoyu ile paylaştı.

Soruşturma başlatıldı

İstanbul Büyükşehir Belşediyesi (İBB) yetkilileri, konuyla ilgili olarak şoför hakkında bir tahkikat başlatıldığını açıkladı.İBB tarafından yapılan açıklamada, “Şoförün ifadesi alınıyor, özel halk otobüsünde kamera var ise kayıtlar izlenecek." dedi.

"Hiç görmediğim bir kart'' 

Yetkililer, şoförün ilk ifadesinde, söz konusu yolcuyu durak harici aldığını, kendisine o güne kadar hiç görmediği bir kart gösterdiğini bunun 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
UEFA'dan Şampiyonlar Ligi için yeni tarih
Uşak Valisi Funda Kocabıyık'a hamfendi diyen Mehmet Bekaroğlu tepki çekti
DSÖ'nün Türk yetkilisinden endişelendiren Türkiye açıklaması
Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin yolunu Bakanlık yapacak
Kampanya için memur maaşlarından kesinti olacak mı açıklama geldi
Gıda alışverişinde koronavirüsten korunmanın yolları
ÖNCEKİ HABERLER
İspanya koronavirüse yenik düştü! Vaka sayısı 100 bini geçti
Bayram ikramiyesi ödemesi 2020 Nisan ayının kaçında ödenecek?
CHP'den 'Belediyeler yardım toplayamaz' genelgesine tepki
Slaven Bilic: Sezon sahada bitmeli
Umut veren yeni gelişme! Koronavirüsün ölüm oranı geriliyor
Şaban ayı tesbihleri nelerdir Arapça duası Diyanet
Yorumlar