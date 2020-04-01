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Facebook koronavirüsten sonra yeni özelliğini duyurdu! Komşuya yardım

Facebook, Corona virüsü pandemisi sırasında yardım isteğinde bulunanlar ile destek olanları birbirine bağlamak için bir araç geliştirdi. Corona virüsü dünyaya yayıldıkça, Facebook, teyit edilmemiş bilgilerin önüne geçmeye çalışıyor.

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Şirket, Salı günü “Community Help” özelliğini başlattı. Facebook yeni özelliğini şöyle açıkladı: “Yiyecek dağıtmak için insanların gönüllü olmasını, yerel bir gıda deposu oluşturulmasını ve insanlara bağışta bulunulmasını destekleyerek bunların önünü açıyoruz. Komşulardan yardım istemek veya onlara yardım etmek isteyenler için bir yardım topluluğu oluşturduk.” dedi.

Facebook, yeni aracı, önümüzdeki birkaç gün içinde; ABD, İngiltere, Fransa, Avustralya ve Kanada’da kullanıma sunacak. Ayrıca şirket, bundan sonra daha fazla bölgeye genişlemek istediğini belirtti. 

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