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Ahmet Davutoğlu'nun sosyal patlama iddiası tepki çekti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı bağış çağrısını eleştirirken ortaya attığı iddia eleştiri konusu oldu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası ile ilgili Davutoğlu'ndan sözleri tepki çekti. 

Dayanışma yerine "felaket senaryosu" çizdi

Koronavirüs salgınıyla mücadelede zor günler geçiren Türkiye için dayanışma çağrıları yapılırken, Davutoğlu, felaket tellallığı yapmakla eleştirildi. Davutoğlu, T24 yazarı Murat Sabuncu’nun sorularını yanıtladı. 

"Hazine'nin boş olduğu şüphesi doğar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "bağış yapma" çağrısını eleştiren Davutoğlu, "Sosyal devlet yardım istemez, yardım eder. Zekâtları devlet isterse Hazine'nin boş olduğu şüphesi doğar. Bütçe, örtülü ödenek bugünler için vardır. Evin içini yakan ekonomik krizi görmemeye başladıysanız sosyal patlamalardan hepimizin endişe etmesi lazım" dedi. 

Cezaevlerinden erken tahliye paketinin "ayrımcı" bir yaklaşımla düzenlenmesini eleştiren Davutoğlu, şiddete bulaşmamış insanların 'terör' iddiasıyla suçlanmasına tepki gösterirken, "Devletin görevi mahûm ettiği insanların sağlığını korumaktır. Kaçma şüphesi olmayan insanlar tutuklu yargılanmamalı. Tutuklu yargılama bir insan hakları ihlalidir. Bu kadar çok 'terörist' barındıran bir ülkenin ne kadar demokratik olduğu tartışılır" diye konuştu.

Örtülü ödeneğin kullanılmasını istedi

"Ankara'da düzenlenen toplantıya hekimler, hekim örgütleri çağrılmıyorsa bu iş yürümez" diyen Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a, "halktan, maaşlardan bağış istemek" yerine "örtülü ödeneğinden aktarımı tercih etmesi" çağrısı yaptı, "Örtülü ödenek bugünler için vardır" dedi.

İnfaz indirimini de eleştirdi

Cezaevlerinden erken tahliye paketinin "ayrımcı" bir yaklaşımla düzenlenmesini eleştiren Davutoğlu, şiddete bulaşmamış insanların 'terör' iddiasıyla suçlanmasına tepki gösterirken, "Devletin görevi mahûm ettiği insanların sağlığını korumaktır. Kaçma şüphesi olmayan insanlar tutuklu yargılanmamalı. Tutuklu yargılama bir insan hakları ihlalidir. Bu kadar çok 'terörist' barındıran bir ülkenin ne kadar demokratik olduğu tartışılır" diye konuştu.

Susmayacakmış!

"Çok ağır baskılar geliyor eski çevremden" diyen Davutoğlu, "devlet bütçesi yerle bir edilmişken susamayacağını" söyledi.

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