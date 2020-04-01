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'Bana kalmayan mallar size de kalmasın' diye eski eşi ve oğlunu öldürdü

Demirören Haber Ajansı

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, Zeki Kızkapan'ın (49) boşandığı Neşe Orhan'dan (43) evli iken üzerine yaptığı gayrımenkulleri istedi. Alamayınca da "'Bana kalmayan mallar size de kalmasın" diyerek eski eşini ve 18 yaşındaki oğlu Furkan Kızkapan'ı (18) katletti.

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Kuyucak'ın Çamdibi Mahallesi'de çiftçilik yapan Zeki Kızkapan, geçen 27 Mart akşamı, 5 yıl önce boşandığı eşi Neşe Orhan'ın aynı mahalledeki evine gitti. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kızkapan, önce Orhan'ı ardından da oğlu Furkan Kızkapan'ı av tüfeğiyle vurarak, öldürdü. 09 F 8340 plakalı otomobili ile kaçan Kızkapan, kısa süre sonra polis tarafından Kuyucak ilçe merkezinde yakalandı. Gözaltına alınan Kızkapan, sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.  Anne ve oğlu ise Çamdi Mahallesi Mezarlığı'nda, toprağa verildi.

Borçlarını ödememek için eşine devretmiş

Tutuklanan Zeki Kızkapan'ın ifadesi çifte cinayetteki sır perdesini de araladı. İddiaya göre, Kızkapan, piyasaya borçlanınca haciz işlemleriyle karşı karşıya kaldı. Çare olarak gayrimenkullerini o dönem evli olduğu Neşe Orhan'ın üzerine devretti. Çift, 5 yıl önce anlaşmalı olarak boşandı.

Benim olan malları bana vermedi

Kızkapan, Orhan'dan gayrimenkkuleri geri vermesini istedi. Yine iddiasına göre Neşe Orhan, buna yanaşmadı. Zeki Kızkapan, ifadesinde "Benim olan malları bana vermedi. Bana kalmayan mallar onlara da kalmasın diyerek ikisini de öldürdüm" dedi.

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