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Güney Afrika'da ünlü bilim kadını Gita Ramje koronavirüsten hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı

HIV virüsüne karşı çalışmalarıyla bilinen dünyaca ünlü Güney Afrikalı bilim kadını Prof. Dr. Gita Ramjee, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) yaşamını yitirdi.

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Ulusal basında çıkan haberlere göre; yakın zamanda İngiltere'den Güney Afrika'ya gelen Prof. Dr. Gita Ramjee, zatürre semptomları görülmesi üzerine KwaZulu-Natal bölgesindeki hastaneye kaldırıldı.

Ramjee, kaldırıldığı hastanede tedavisi sürerken Kovid-19'dan yaşamını yitirdi.

Prof. Ramjee, bağışıklık sistemine zarar vererek hastalığa neden olan HIV virüsüne yönelik yaptığı çalışmalarla biliniyordu.

Güney Afrika'da şimdiye kadar Kovid-19 vaka sayısı 1353 olurken, virüs nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirdi.

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