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Selçuk İnan: Her türlü fedakarlığa hazırım

Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan, koronavirüs salgını ve yaşanan kritik süreç nedeniyle her türlü fedakarlığa hazır olduğunu duyurdu

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Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan, koronavirüs salgını ve yaşanan kritik süreç nedeniyle her türlü fedakarlığa hazır olduğunu açıkladı. Selçuk İnan, sarı kırmızılılardan yıllık 4 milyon TL kazanıyordu.

İşte o ifadeler...

Büyük Galatasaray Taraftarı ve Kamuoyuna, Malumu olduğunuz üzere, ülkemiz Covid-19 pandemisi nedeniyle zor bir süreçten geçiyor. Bu sürecin yarattığı sıkıntılar, kulüpleri ve bütün futbol paydaşlarını önemli ölçüde etkiledi.

Geçmişte olduğu gibi, kaptanlığını yapmaktan onur duyduğum Türkiye'nin en büyük camiası olan Galatasaray'ımız için bugün de her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım.

Futbolcu kardeşlerimin de bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğinden kuşkum yok.

Sayın Başkanımız ve Yönetim Kurulumuzun takdir edeceği her türlü fedakarlık ve feragati yapmaya hazır olduğumu kamuoyunun ve büyük Galatasaray taraftarının bilgisine sunmak istiyorum.

Biz üzüntülerde ve sıkıntılarda ortaklaşabilen bir milletiz. Bu salgını da hep birlikte mücadele ederek, dayanışma ruhuyla yeneceğiz.

Bu vesileyle, salgın nedeniyle hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalan acılı ailelerine sabır diliyorum. Tedavisi devam eden bütün yurttaşlarımıza da acil şifalar diliyorum.

Evde kalın, sağlıklı kalın...

Saygılarımla,

Selçuk İnan

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