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LPG'ye 95 kuruş indirim geldi

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG'ye 95 kuruş indirim geldi. Söz konusu indirim pompaya yansıyacak.

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, LPG'ye 95 kuruş indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak indirim, pompaya yansıyacak.

EPGİS'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"2 Nisantarihinden itibaren geçerli olmak üzere, LPG oto gazda 95 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir."

LPG'nin fiyatı ne kadar olacak?
İndirimin ardından İstanbul'da ortalama 3,95'ten satılan LPG'nin fiyatı 3,00'a gerileyecek. LPG'nin fiyatı Ankara'da 3,96'dan 3,01'e, İzmir'de ise 3,90'dan 2,95 liraya düşecek.

LPG
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