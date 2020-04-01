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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonla görüştü.

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Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İkili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmelerin ele alındığı belirtilirken koronavirüsle mücadele konusunda da işbirliğinin ele alındığı kaydedildi. Liderlerin, salgınla mücadelenin küresel dayanışma ve işbirliği konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.

Öte yandan görüşmede iki liderin salgının kontrol altına alınması için kullanılan uygulamalar ile veri ve tecrübelerin paylaşılması konusunda gerekli adımların atılması konusunu değerlendirdikleri belirtildi. 

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