Mesut Özil'den evde kalanlara maç davetiyesi

Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, corona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında evde kalan takipçilerine maç davetiyesi göndereceğini belirtti.

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Türk asıllı Alman futbolcu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, takipçilerden evlerinde Mesut Özil formasıyla çektikleri fotoğraflarını paylaşmalarını istedi.

Mesut, "En beğendiğim fotoğraflar Arsenal'in evinde oynayacağı bir maça 2 kişilik davetiye kazanabilir." ifadesini kullandı.

31 yaşındaki oyuncu, beğendiği fotoğraflara kendi hayatını anlattığı kitabının yanı sıra forma ve şapka hediyeleri de dağıtacağını kaydetti.