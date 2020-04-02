HABER /  SPOR

Mesut Özil'den evde kalanlara maç davetiyesi

Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, corona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında evde kalan takipçilerine maç davetiyesi göndereceğini belirtti.

Abone ol

Türk asıllı Alman futbolcu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, takipçilerden evlerinde Mesut Özil formasıyla çektikleri fotoğraflarını paylaşmalarını istedi.

Mesut, "En beğendiğim fotoğraflar Arsenal'in evinde oynayacağı bir maça 2 kişilik davetiye kazanabilir." ifadesini kullandı.

31 yaşındaki oyuncu, beğendiği fotoğraflara kendi hayatını anlattığı kitabının yanı sıra forma ve şapka hediyeleri de dağıtacağını kaydetti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İspanya ve İtalya'ya yardım sonrası Türkiye'ye teşekkür yağdı
Koronavirüste 1 milyon vaka sayısına ve 50 bin ölüye ulaşılacak
Twitter fenomeni 'Ankara Kuşu' gözaltına alındı
Cübbeli Ahmet Hoca'dan koronavirüs eleştirisi
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan miktar belli oldu
Dr. Savaş'tan Türkiye'yi korkutan koronavirüs tahmini
ÖNCEKİ HABERLER
Garry Rodrigues: Evet, gol kaçırıyorum ama pozisyona giren de benim"
Endonezya'da 5,5 büyüklüğünde deprem
Şenol Güneş, "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağış yaptı!
Koronavirüs ABD'de en fazla can alan üçüncü hastalık oldu
THY seferlerini 1 Mayıs'a kadar durdurdu
NASA doğruladı tehlikeli asteroit hızla Dünyaya doğru yaklaşıyor
Yorumlar