Mesut Özil'den evde kalanlara maç davetiyesi

Türk asıllı Alman futbolcu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, takipçilerden evlerinde Mesut Özil formasıyla çektikleri fotoğraflarını paylaşmalarını istedi.

Mesut, "En beğendiğim fotoğraflar Arsenal'in evinde oynayacağı bir maça 2 kişilik davetiye kazanabilir." ifadesini kullandı.

31 yaşındaki oyuncu, beğendiği fotoğraflara kendi hayatını anlattığı kitabının yanı sıra forma ve şapka hediyeleri de dağıtacağını kaydetti.

To make sure you are really staying at home, I'm inviting you all to my #M1Ö jersey challenge: send me your pictures with my jerseys (comment here) from home and I'll share the best ones on my social media. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/G8Mvj4dMan