İsrail Sağlık Bakanında koronavirüs tespit edildi

Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın Koronavirüs teftişi olay olmuştu! İlk kez konuştu

İspanya ve İtalya'ya yardım sonrası Türkiye'ye teşekkür yağdı

Koronavirüste 1 milyon vaka sayısına ve 50 bin ölüye ulaşılacak