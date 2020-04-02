İsrail Sağlık Bakanında koronavirüs tespit edildi

İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 6 bin 92'ye, can kaybı ise 26'ya yükseldi. İsrail Sağlık Bakanı Yaakov Litzman ile eşinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.Abone ol
Ülkede virüs etkisini artırırken, İsrail Sağlık Bakanlığı Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, 71 yaşındaki Sağlık Bakanı Yaakov Litzman ile eşine koronavirüs testi yapıldığı belirtildi.
Bakanın ve eşinin testi pozitif çıktı
Açıklamada, Bakan Litzman ile eşinin testlerinin pozitif çıktığı kaydedildi.Bakanın görevini evinden yürütmeye devam edeceği vurgulandı.
Netanyahu durumdan haberdar edildi
Öte yandan İsrail'deki koalisyon hükumetinin ortağı olan Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudi Birleşik Tevrat Partisi (Yahudot HaTora) Başkanı Litzman'ın sağlık durumundan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun da haberdar edildiği bilgisine yer verildi.