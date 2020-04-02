HABER /  DÜNYA

Pentagon'un 'Kovid-19 nedeniyle 100 bin ceset torbası temin edeceği' iddiası

ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansının (FEMA) Savunma Bakanlığından (Pentagon), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında kullanılmak üzere 100 bin ceset torbası talebinde bulunduğu iddia edildi.

Abone ol

ABD'de Kovid-19 kaynaklı vaka ve ölü sayısı hızla artarken, ülkede salgının beklenen bilançosuna yönelik hazırlıklara da hız verildi.

Bloomberg'de yer alan ve FEMA yetkililerine dayandırılan haberde, koronavirüs kaynaklı muhtemel ölümler için 100 bin ceset torbası talep edildiği ve bu talebin Pentagon'a iletildiği bildirildi.

Pentagon'un elindeki 50 bin ceset torbasını kuruma yakın zamanda göndereceği, kalan 50 bin ceset torbası için ise alım yapacağı kaydedildi.

Konuyla ilgili henüz Pentagon ve FEMA yetkililerinden resmi bir açıklama yapılmadı.

Trump 240 bine kadar kişinin ölebileceğini söylemişti

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında "koronavirüs salgınında ABD genelinde 100 ila 240 bin arasında kişinin hayatını kaybedebileceğini" açıklamıştı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın Koronavirüs teftişi olay olmuştu! İlk kez konuştu
İspanya ve İtalya'ya yardım sonrası Türkiye'ye teşekkür yağdı
Koronavirüste 1 milyon vaka sayısına ve 50 bin ölüye ulaşılacak
Twitter fenomeni 'Ankara Kuşu' gözaltına alındı
Cübbeli Ahmet Hoca'dan koronavirüs eleştirisi
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan miktar belli oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Cristian Baroni: Aykut Kocaman'ın kalbimdeki yeri ayrı
Mesut Özil'den evde kalanlara maç davetiyesi
Garry Rodrigues: Evet, gol kaçırıyorum ama pozisyona giren de benim"
Endonezya'da 5,5 büyüklüğünde deprem
Şenol Güneş, "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağış yaptı!
Cemil Taşçıoğlu kimdir kaç yaşında dahiliye profesörü aslen nereli?
Yorumlar 1 yorum