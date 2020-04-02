Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın Koronavirüs teftişi olay olmuştu! İlk kez konuştu

UŞAK'ta kentin en işlek caddesinde sosyal mesafe denetimine çıkan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, vatandaşlara karşı kullandığı üslupla ilgili olarak "Yaşanan hadiseyle ilgili yanlış anlaşılmış olmak beni üzer, böyle bir yanlış algı var ise, kusurumuz affola" dedi.

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Uşak Valisi Funda Kocabıyık, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle getirilen yasakları kontrol etmek için kent merkezine teftişe çıktı. Kocabıyık'ın vatandaşa yönelik üslubu, kamuoyunun büyük tepkisini çekmişti.

"Sosyal mesafeyi ayarlayın. Düzelt! Herkes, hadi!"

Ancak teftiş sırasında vatandaşlara sert bir üslupla hitap eden Kocabıyık'ın "‘Sosyal mesafeyi ayarla, bak çok dip dipe insanlar, düzelt, herkes hadi!’ İfadelerini kullanmıştı.

''Böyle gezmeye gelmeyecekler buraya''

Kocabıyık, yanındakilere ‘Bankada, PTT’de işi olanlara izin verilecek. Onun dışında herkese para cezası kesilecek. Böyle gezmeye gelmeyecekler buraya’' diyerek talimatlar yağdırmıştı.

''Kusurumuz affola''

Tartışmaların üzerine suskunluğunu bozan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Hürriyet'ten Musa Kesler'e konuşurken şu ifadeleri kullandı; "Topluma hizmet etmek için seferber olduğum bu görevde vatandaşlarımızı kıracak bir tavır sergilemem mümkün değil. Yaşanan hadiseyle ilgili yanlış anlaşılmış olmak beni üzer, böyle bir yanlış algı var ise, kusurumuz affola.

''İkazda bulundum''

Görevlilerimizin de bulunduğu bir bankanın önünde sosyal izolasyonun sağlanmadığını fark ettim. Bu sıkıntılı günlerde mesai harcayan tüm arkadaşlarımızın çok yorulduğunu biliyorum. Dolayısıyla hem yorgunluktan hem de düzenlemelerin yeni başlaması sebebiyle bazen aksaklıklar yaşayabiliyoruz. Bu düşünce ile arkadaşlarımızın konumlandığı noktaya uzak olduğum için onlara seslenerek, sosyal izolasyona dikkat etmeleri gerektiği hakkında ikazda bulundum."