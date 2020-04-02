Dolarda yüksek seviyeler! Güne 6.70'in üzerinde başladı

Ölümcül koronavirüs salgını endişeleriyle yükselmeye devam eden dolar/TL güne 6.70'in üzerinde başladı.

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Koronavirüs salgınının küresel çapta hızla yayılmaya devam etmesi ve enfekte sayısındaki patlama dolara olan talebi artırıyor. Önceki gün 6.61 civarında seyreden dolar, gün boyunca yükselişini sürdürerek akşam saatlerinde 6.70'i geçti.

Dolar 2 Nisan gününe 6.7060 TL seviyesinden başladı. Euro ise 7.3430 lira civarında seyrediyor.

Neden yükseliyor? Dolar son haftalarda tüm dünyada güçlenirken, koronavirüs vakalarının Türkiye'de hızla artmasıyla TL karşısındaki kazanımlarını son günlerde artırdı. Yeni günde de koronavirüs salgının yayılma hızı ve ekonomik etkileri kurda belirleyici olmaya devam edecek.

Altın fiyatları

- Çeyrek altın: 521 Lira

- Yarım altın: bin 41 Lira

- Gram altın: 341,97 Lira

- Cumhuriyet Ata Lira: 2 bin 142 Lira