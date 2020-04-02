HABER /  EKONOMİ

Dolarda yüksek seviyeler! Güne 6.70'in üzerinde başladı

Ölümcül koronavirüs salgını endişeleriyle yükselmeye devam eden dolar/TL güne 6.70'in üzerinde başladı.

Abone ol

Koronavirüs salgınının küresel çapta hızla yayılmaya devam etmesi ve enfekte sayısındaki patlama dolara olan talebi artırıyor. Önceki gün 6.61 civarında seyreden dolar, gün boyunca yükselişini sürdürerek akşam saatlerinde 6.70'i geçti.

Dolar 2 Nisan gününe 6.7060 TL seviyesinden başladı. Euro ise 7.3430 lira civarında seyrediyor. 

Neden yükseliyor?

Dolar son haftalarda tüm dünyada güçlenirken, koronavirüs vakalarının Türkiye'de hızla artmasıyla TL karşısındaki kazanımlarını son günlerde artırdı. Yeni günde de koronavirüs salgının yayılma hızı ve ekonomik etkileri kurda belirleyici olmaya devam edecek.

Altın fiyatları 

- Çeyrek altın: 521 Lira

- Yarım altın: bin 41 Lira

- Gram altın: 341,97 Lira

- Cumhuriyet Ata Lira: 2 bin 142 Lira

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Dikkat sağanak ve fırtına geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Otobüs biletlerine iki katı zam yaptılar! Fiyat 500 TL'ye çıktı
Falcao indirimi kabul etmedi Katar'a gidiyor
Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın Koronavirüs teftişi olay olmuştu! İlk kez konuştu
İspanya ve İtalya'ya yardım sonrası Türkiye'ye teşekkür yağdı
Koronavirüste 1 milyon vaka sayısına ve 50 bin ölüye ulaşılacak
Twitter fenomeni 'Ankara Kuşu' gözaltına alındı
ÖNCEKİ HABERLER
Cemil Taşçıoğlu kimdir kaç yaşında dahiliye profesörü aslen nereli?
Manisa’da korkutan deprem!
İsrail Sağlık Bakanında koronavirüs tespit edildi
Pentagon'un 'Kovid-19 nedeniyle 100 bin ceset torbası temin edeceği' iddiası
Cristian Baroni: Aykut Kocaman'ın kalbimdeki yeri ayrı
Balıkesir koronavirüs vaka sayısı! Sakarya-Kocaeli ve Çanakkale de var
Yorumlar 3 yorum