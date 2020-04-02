Tokat'ta koronavirüs vaka sayısı 2 Nisan Tokat'ta kaç vaka var?

TOKAT'ta kaç koronavirüs vakası var araştırması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarının ardından merak konusu oldu. Tokat'ta 2 Nisan itibari ile toplam 80 vaka var. Tokat'ta henüz koronavirüsten ölen vatandaşımız yok.Abone ol
TOKAT'ta koronavirüs vakası kaç kişide var, koronavirüsten ölen var mı araştırmaları Fahrettin Koca'nın açıklamalarının ardından araştırılmaya başladı. Tüm illerde koronavirüs vakasının olduğunu söyleyen Fahrettin Koca'nın illere göre koronavirüs vaka dağılımı tablosuna göre Tokat'ta 2 Nisan itibariyle toplam 80 vaka var. Henüz ölüm haberi yok.
Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs vakamalarının dağılımını açıkladı. Buna göre en çok vaka görülen il 8 bin 852 vaka ile İstanbul oldu.
En çok koronavirüs vaka sayısının olduğu iller şöyle:
İstanbul 8 bin 852, İzmir 853 , Ankara 712 , Konya 584, Kocaeli 410,
Isparta 268, Sakarya 207, Adana 197, Bursa 135 ve Samsun 112
Türkiye illerin koronavirüs vaka sayısı haritası
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tüm Türkiye'de korona vakaları görülmesi üzerine ilk kez iller haritasını yayınladı. Listede Edirne'den Kars'a, Diyarbakır'den Manisa'ya Antalya'dan Mardin'e kadar tüm illerdeki vakalar yer alıyor.
İşte tüm illerin tam vaka sayıları:
Kırklareli 35
Edirne 89
Tekirdağ 101
İstanbul 8.852
Kocaeli 410
Sakarya 207
Yalova 46
Çanakkale 24
Balıkesir 87
Bursa 135
Bilecik 5
Kütahya 5
Eskişehir 83
Düzce 21
Bolu 6
Bartın 8
Zonguldak 112
Karabük 10
Kastamonu 13
Çankırı 13
Sinop 31
Çorum 29
Amasya 24
Samsun 112
Yozgat 13
Kırıkkale 22
Ankara 712
Kırşehir 4
Nevşehir 18
Kayseri 109
Aksaray 4
Afyonkarahisar 11
Uşak 38
Manisa 65
Isparta 268
Konya 584
Niğde 3
Adana 197
Karaman 12
Mersin 9
Antalya 95
Muğla 43
Aydın 12
Denizli 81
İzmir 853
Osmaniye 31
Gaziantep 37
Kilis 16
Hatay 22
Şanlıurfa 33
Kahramanmarış 15
Adıyaman 26
Malatya 49
Sivas 67
Erzincan 17
Tunceli 6
Bingöl 8
Muş 11
Elazığ 9
Diyarbakır 26
Batman 2
Mardin 34
Şırnak 1
Hakkari 2
Van 26
Bitlis 22
Siirt 32
Ağrı 29
Erzurum 86
Bayburt 18
Giresun 61
Ordu 73
Trabzon 74
Rize 88
Artvin 15
Ardahan 5
Kars 25
Iğdır 25