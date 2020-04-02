Bilim insanları geliştirdi ses kontrolü ile koronavirüs testi yapılabilecek

Bilim insanları, kişilerin sadece ses analizleriyle koronavirüse yakalanıp yakalanmadığını test edebilecek bir site yayınlandı.

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Webtekno'da yer alan bir habere göre, Carnegie Mellon Üniversitesi'den bilim insanları, kişilerin sesleriyle koronavirüse yakalanıp yakalanmadıklarını tespit edebilecek bir site yayınladı. Ses analiziyle koronavirüs tespiti yapabileceği iddia edilen sitenin, test kitlerinin bulunmadığı zamanlarda kişilere büyük bir kolaylık sağlayabileceği belirtildi.

"Site henüz onaylanmadı"

Öte yandan, koronavirüsün ses analiziyle tespit edilebilmesini sağlayacak sitenin ABD Gıda ve İlaç Dairesi ve ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri tarafından henüz onaylanmadığı belirtildi. Carnegie Mellon Üniversitesi’nde bilgisayar bilimi profesörü olan Rita Singh, yaptığı bir açıklamada şunları söyledi: "İhtiyaç duyduğumuz doğrulanmış test örneklerine sahip olmadığımız için uygulamanın doğruluğu şu anda test edilemiyor."

"Öksürük en belirleyici semptom"

Yayınlanan sitede, kullanıcılardan birkaç kez öksürmesi, bazı harfleri söylemesi ve alfabeyi okuması isteniyor. Daha sonra sistem, kişinin koronavirüse yakalanıp yakalanmadığına dair bir değerlendirme yapıyor. Singh, öksürüğün koronavirüsün tespit edilmesi için en önemli bulgulardan biri olduğunu belirterek, açıklamasına şöyle devam etti: "Koronavirüs hastalarının öksürüğü çok belirgin. Akciğerleri o kadar kötü etkiliyor ki solunum ve diğer birçok hayati parametre etkileniyor ve bunların sesli olarak çok güçlü işaretleri var."