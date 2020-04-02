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Adana'da feci kaza 1 ölü 6 yaralı

ADANA'da servis mibüsüyle otomobil çarpıştı. Kazada servis minibüsündeki1 kişi hayatı kaybetti, 6 kişi yaralandı.

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Adana'da, saat 22.30 sıralarında Tarsus- Adana- Gaziantep Otoyolu Yüreğir ilçe çıkışı yakınlarında kaza meydana geldi. Ceyhan istikametine giden Mehmet U. yönetimindeki 01 BU 990 plakalı otomobil ile aynı istikametteki Ergün Ç.'nin kullandığı 01 S 2508 plakalı kağıt fabrikası işçilerinin taşındığı servis minibüsü çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle minibüs devrilirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilde yaralanan olmazken, devrilen midibüsteki 1 işçi hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Ergün Ç. ile işçiler Ahmet Can Yaşat (28), Erdi Kaymaz (29), Adil Taşpınar (45), Umut Dağ (26) ve Hakan Arısoy (35) ise itfaiye erleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslara taşındı.

Yaralıların hayatı tehlikesi yok

Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Üzerinden kimlik çıkmayan işçinin cenazesi, kimlik tespiti ve otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Öte yandan kaza sonrası trafiğe kapanan yol, yaklaşık bir saat sonra araçların çekilmesiyle yeniden açıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.  

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