Galatasaray'da 3 flaş transfer! Dördüncüsü yolda

Galatasaray'da Fatih Terim'in daha raporu doğrultusunda 3 yerliyle prensipte anlaşma sağlarken, 1 isim için ise görüşmelerini sürdürüyor. İşte detaylar...

Corona virüsü salgını her alanda olduğu gibi futbol dünyasını da tehdit ederken kulüpler de artık planlarını yeni ve mecburi düzene göre yapmaya başladı. Mali anlamda giderlerini çevirmekte zorlanan ve gelirlerinin durmasıyla sıkıntısı daha da artan Galatasaray da bu duruma çare arıyor.

Yüksek maliyetli oyuncularının yıllık ücretlerinde indirime gitmeye hazırlanan sarı-kırmızılı yönetim, eğer anlaşma sağlanamazsa bazı yıldızlarıyla yollarını ayırmak zorunda kalacak. Gelecek sezonki transfer planlaması da buna göre gerçekleştirilecek.

Üç isimle el sıkışıldı

Sabah'ın haberine göre; son dönemde yabancı ağırlıklı kadrolarla sahaya çıkan Galatasaray, maliyeti düşük ya da bonservisi elinde olan yerli futbolculara yönelecek. Teknik Direktör Fatih Terim takıma katılmasını düşündüğü isimleri de belirlemeye başladı.





Oğulcan Çağlayan'la anlaşıldı

Özellikle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yerli oyunculara yönelen sarı-kırmızılı ekibin, Çaykur Rizespor'un başarılı hücum oyuncusu Oğulcan Çağlayan ile büyük oranda anlaştığı bildirildi. 16 yaşındayken bir ay kadar Florya'da idmanlara çıkan Oğulcan Çağlayan, bir aksilik olmazsa bu kez kalıcı olarak sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirecek. Şu an 24 yaşında bulunan Oğulcan ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. Ayrıca yıllık ücreti de 1 milyon euro civarında olacak.





Emre ve Mert Hakan bedavaya gelecek

Galatasaray, Sivasspor'la olan sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek olan Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş için bonservis bedeli ödemeyecek.





Okay için kiralık formülü

3 isimle prensip anlaşmasına varan Galatasaray'ın ayrıca Celta Vigo'da forma giyen Okay Yokuşlu ve kulübüyle de görüşmelerin başladığı öğrenildi. Trabzonspor'dan Celta Vigo'ya transfer olan Okay Yokuşlu içinse İspanyol ekibiyle masaya oturulacak. Uygun bir maliyet veya kiralık formülü kabul edilirse Okay da Cimbom'un yeni transferi olacak. Aksi takdirde yönetim, farklı isimlere yönelecek.