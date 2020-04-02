İstanbul'da sokağa çıkma yasağı ilan edilebilir! Gözler Bilim Kurulu'nda...

Türkiye'deki 15 bin 679 koronavirüs vakasının 8 bin 852'si, Covid-19'dan ölen 277 kişinin 117'si İstanbul'da... Bu hafta çok kritik. Bilim Kurulu raporuna göre İstanbul'da sokağa çıkma yasağı ilan edilebileceği öğrenildi. İçişleri Bakanlığı tüm valilikleri uyardı...

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Koronavirüs (Covid-19) salgının en fazla kişiye bulaştığı ve en fazla can kaybının yaşandığı İstanbul'da sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ciddi ciddi masada olduğu öğrenildi. Önümüzdeki bir hafta salgın için çok kritik, Yayılma hızına bakılarak Bilim Kurulu raporu doğrultusunda İstanbul'un tüm giriş çıkışlarının kapatılarak sokağa çıkma yasağının uygulanması da değerlendiriliyor. İstanbul Büyükşehir Ekrem İmamoğlu da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son açıklamasının ardından sokağa çıkma yasağı talebini yeniledi.

En fazla korona vakası ve ölümü İstanbul'da

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Türkiye'de toplam 15 bin 679 koronavirüs vakası bulunduğunu, en çok vaka görülen il 8 bin 852 vaka ile İstanbul olduğunu duyurdu. 277 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Bakan Boca, hayatını kaybedenlerden 117 kişinin İstanbul'da olduğunu duyurdu. İstanbul can kaybı konusunda da lider...

İçişleri Bakanlığı, valileri uyardı: Sokak sokak cadde cadde...

Büyükşehirlerde koronavirüs önlemleri kapsamında ‘kısmi-bölgesel’ karantina gündemde. Bilim Kurulu salgında mücadelede “Nisanın ilk haftası kritik önemde” derken İçişleri Bakanlığı da bu kapsamda 30 büyükşehirin valilerini uyardı. Risk durumuna göre sokak, cadde, mahalle, semt veya ilçenin tamamında karantina uygulanması istendi.

İstanbul için çok kritik süreç

Salgının en fazla görüldüğü İstanbul’da da karantina uygulaması gündemde. Salgının seyrine göre İstanbul’da acil ve zorunlu durumların dışında tüm giriş çıkışların kapatılarak, sokağa çıkma yasağının uygulanması da değerlendiriliyor. Kritik bir haftalık süreçte salgının yayılma hızına bakılarak Bilim Sağlık Kurulu’ndan gelecek rapor ve öneriler doğrultusunda yasağın uygulanacağı belirtildi.

İmamoğlu 'İstanbul'a özel sokağa çıkma yasağı' istedi

Her fırsatta "En azından İstanbul'da sokağa çıkma yasağı ilan edilsin" diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "En fazla vaka ve ölüm İstanbul'da" açıklamasının ardından sosyal medya hesabından sokağa çıkma yasağı çağrısını tekrarladı.

Sağlık Bakanımız Sayın Koca, bizim de daha önce belirttiğimiz gibi salgının Türkiye merkezinin İstanbul olduğunu açıkladı. Toplam hasta sayısının %60’ının İstanbul’da olduğunu paylaştı. En azından İstanbul’a özel bir sokağa çıkma kısıtlaması kararı gecikmeden alınmalıdır. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 1, 2020

İmamoğlu Twitter hesabından "Sağlık Bakanımız Sayın Koca, bizim de daha önce belirttiğimiz gibi salgının Türkiye merkezinin İstanbul olduğunu açıkladı. Toplam hasta sayısının %60’ının İstanbul’da olduğunu paylaştı. En azından İstanbul’a özel bir sokağa çıkma kısıtlaması kararı gecikmeden alınmalıdır" paylaşımı yaptı.