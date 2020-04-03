Domates salçası Covid-19 testi oldu! Koronavirüste şaşırtan olay
Covid-19 testleri için milyar dolarlar harcanırken domates salçası, yiyen kişinin koronavirüs olduğunu ortaya çıkardı!
Dünya koronavirüs belasıyla mücadele ederken, Covid-19 testleri de günden güne değişiyor. Bilim adamları yeni geliştirdikleri kitlerle koronovirüs testinin süresini kısaltmaya çalışıyor. Yeni Zelanda'dan gelen bir haber ise şaşkınlık yarattı. Domates salçası, yiyen kişinin koronavirüs olduğunu ortaya çıkardı! İnanılmaz ama gerçek olayın hikayesi şöyle...
Yeni Zelandalı bir kişinin, yurtdışı seyahati sırasında yediği domates salçasının tadını 'metalik' olarak algılaması sayesinde yeni tip koronavirüs kaptığını tespit ettiği belirtildi. Tat duyusunun değiştiğini fark etmesi sonucu hastalığı kaptığından şüphelenerek hastaneye başvuran Yeni Zelandalı gencin testi pozitif çıktı.
Daily Mail’in aktardığına göre, 23 yaşındaki Joshua Dent, ilk belirtileri Avrupa seyahatinden döndükten sonra arabayla havalimanından eve giderken hissetti. Yolda burun akıntısı ve boğaz ağrısı başladı. Yolda geçirdiği birkaç saat içinde rahatsızlığı iyice ilerledi ve belirtilere halsizlik eklendi.
Eve ulaştığında yeni bir belirti daha keşfeden Dent, tat duyusunun değiştiği söyledi. Domates salçası yiyen genç, “korkunç metalik tat” hissettiğini anlattı.