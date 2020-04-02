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Cüneyt Çakır: Futbolcu olmak istiyordum

Cüneyt Çakır, corona virüsü salgınıyla ilgili gereken tedbirleri alıp evde kalma çağrısı yaparken, hakemliğe başlama sebebini açıkladı.

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Türkiye'yi Avrupa'da başarıyla temsil eden Cüneyt Çakır'dan önemli açıklamalar geldi. TRT Spor'a konuşan FIFA kokartlı hakem, vatandaşlara evde kalma çağrısında bulundu. İşte o açıklamalar...

Bu süreci devlet büyüklerimizin uyarılarını dikkate alarak geçirmemiz gerekiyor. Evden çıkana sarı kart da, kırmızı kart da versek az. Ancak çalışan ve zorunlu dışarı çıkan vatandaşlarımız var, sağlık çalışanlarımız var. Bizlerin, onları düşünmesi gerekiyor. Evde kalmalıyız.

''18 gündür evden çıkmıyorum''
Futbola olan tutkum sebebiyle maçları ücretsiz izleyebilmek için hakemliğe başladım. 18 gündür evden çıkmıyorum. Bu süreci devlet büyüklerimizin uyarılarını dikkate alarak geçirmemiz gerekiyor. Hakkımda çıkan asılsız haberlere itibar etmeyiniz

''Futbolcu olmak istiyordum''
Ben aslında futbolcu olmak istiyordum. 7 sene altyapıda oynadım. Şampiyonluklar yaşadım. Forvet oynuyordum. Ancak 17 yaşında sakatlık geçirdim ve ara vermek zorunda kaldım.

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