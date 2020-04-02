Mehmet Demirkol'dan Fenerbahçe'ye Zico önerisi

Mehmet Demirkol, Fenerbahçe için ideal sistemin eski teknik adam Zico olduğunu açıkladı.

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Mehmet Demirkol UEFA tarafından alınan son karar ile birlikte futbol dünyası ve corona virüsü salgını nedeniyle yaşananlar hakkında konuştu.

Mehmet Demirkol, "UEFA, bize bir şey sormayın diyor. Bakacağız diyor. Maçların ne zaman oynanacağı belli olmadığı için UEFA her şeyi ötelemiş durumda. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını düşünüyorum. Sosyal protokol değişiyor. Bu olaylardan sonra kolay kolay sarılıp öper misin birini? Bence önümüzdeki dönemin mesleği diyetisyenlik ve berberlik. Herhalde hep beraber berberlerin önüne yığılacağız.'' dedi.

''Emre süreklilik sağlayamadı''

Emre'nin öneminden bahseden Demirkol, ''Futbolun en önemli unsurlarından biri değildir seyirci, birincisidir. Bir seyircidir, iki futbolcudur. Üç yok zaten. Geri kalan her şey yan unsurdur. Emre, bu sene de Fenerbahçe için çok iyi başladı. Hatta sezon başında Fenerbahçe'nin en iyi oyuncusu dedik ama sonra süreklilik sağlayamadı. Önemli olan, Fenerbahçe'nin bir oyun oturtup Emre'ye verebileceğinden fazla yük vermemesi gerekiyor. Şunu söyleyebilirim ki, eğer Emre Başakşehir'de kalsaydı seneye de oynardı." dedi.

"Fenerbahçe'de sistemi Zico kurabilir"

Zico'nun yeniden Fenerbahçe'ye dönmesinin doğru olacağının altını çizen Demirkol, "Fenerbahçe'nin bir teknik direktöre değil, sisteme ihtiyacı var diyorum ya, tabii ki Zico'dan faydalanılabilir. Zico, her şeyin başında büyük bir sportif figür. Dünyanın her yerinde tanınan biri. Fenerbahçe'de de çok başarılı olmuştu.'' ifadelerini kullandı.

''Fenerbahçe'nin elinin bollaşacağını söyleyebiliriz''

''Fenerbahçe'nin başındayken de Chelsea onunla ilgilenmişti.'' diyen Demirkol, ''Normal şartlarda derim ki, şu finansal koşullarda Fenerbahçe-Zico ne kadar olur, ne kadar olmaz. Ama finansal fair-play askıya alındıktan sonra muhtemelen Fenerbahçe'nin elinin bollaşacağını söyleyebiliriz. Öyle olursa da, Zico'nun istediği gibi bir kadro kurulabilir. İş değişebilir. Ancak Fenerbahçe'nin uzun vadeli yatırım planını mutlaka ortaya koyması lazım" şeklinde konuştu.