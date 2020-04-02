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İBB'nin boşta bekleyen toplu taşıma araçlarına büyük tepki

İBB'nin, İstanbulluların kalabalık ortamda yolculuk yapmasına "organize" demesinden sonra İETT'ye ait araçların garajda boşta beklediği ortaya çıktı.

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Koronavirüs vakalarının Türkiye'ye sıçramasıyla birlikte başta hükümet tarafından olmak üzere birtakım tedbirler alındı.Ancak İstanbul'da çalışmak zorunda olup toplu taşımayı kullananların sosyal mesafe kuralını uygulaması, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) uyguladığı politika yüzünden mümkün değil.

İstanbullulara İETT'de sosyal mesafe kuralı yok

İBB'nin İETT otobüsleri, metrobüs seferleri ile metro seferlerini azaltması, insanların virüse rağmen kalabalık ortamda yolculuk yapmasına sebep oldu.

Organize olmuşlar...

Günlerdir sosyal medyada dolaşan İETT'deki kalabalık insan manzaralarına karşın açıklama yapan İBB, durumu "Organize olmuşlar" diyerek “O kişiler anlaşmış, aynı saatte durağa binerek kalabalık görüntüsü sergilemeye ve algı oluşturmaya çalışıyorlar.” açıklamasında bulundu.

Otobüsler garajda boşta...

Çok sayıda İstanbullu İBB'nin bu politikasına tepki gösterirken, İstanbul'daki İETT garajından dikkat çeken bir fotoğraf yayınlandı.İBB’nin sefer sayıların azaltmasıyla birlikte onlarca otobüsün garajda yattığını ortaya çıkaran görüntüler, büyük infiale neden oldu.

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