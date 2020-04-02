Sokağa çıkma yasağı ısrarı neden dikkat çeken bir yazı

Koronavirüsle mücadelede sokağa çıkma yasağında ısrar edenlere tepki gösteren Sabah yazarı Mahmut Övür, uyulanması halinde nasıl bir kaosa yol açacağını yazdı

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Koronavirüs salgınına karşı başta Ekrem İmamoğlu ve CHP'li siyasetçiler sokağa çıkma yasağı istiyor. Peki bu ısrar neden? Gelişmiş ülkelerde böyle bir uygulama yokken Türkiye'de bu görüş neden gündemde tutuluyor?

En az 1 ay yasak olmalı garantisi de yok

Sabah yazarı Mahmut Övür, konuya ilişkin "'Sokağa çıkma yasağı' ısrarı neden" başlıklı ilginç bir yazı kaleme aldı. Virüsün ne zaman biteceği bilinmediği için yasağın kaç gün, kaç saat süreceğinin bilinmediğine dikkat çeken yazar, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap'ın görüşlerine yer verdi:

"Böyle genel bir yasak ya da kısıtlamayı en uzun kuluçka süresinin iki katı süresince uygulamak zorundasınız. En uzun kuluçka süresi 14 gün. Dolayısıyla, en az 1 ay uygulamanız lazım ki etkisini görebilesiniz. Ama sonrasında ne olacak? Eğer virüsü tamamen enidike etmediyseniz, insanlar tekrar hastalanacak."

Kaos oluşur FETÖ'cülere yarar

Hayatın 1 ay durmasıyla birlikte üretim ve en önemlisi gıda tedarik zincirinin kesileceğini ve kaos ortamı oluşacağını yazan Övür, "FETÖ'cülerin bunu istemesinden daha doğal bir şey yok." dedi.

"Cahil değillerse kötü niyetliler"

Türkiye'nin Çtedbir stratejisini izlediğini kısmı yasaklarla süreci götürdüğünü belirten Övür, yazısında "Bunlar üzerine kafa yormadan ahkam kesenler cahil değillerse kötü niyetliler..." ifadelerini kullandı.