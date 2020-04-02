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Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu koronavirüsten öldü

İSTANBUL Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu hayatını kaybetti. Cemil Taşçıoğlu bir süredir çalıştığı hastanede koronavirüs tedavisi görüyordu.

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Bir süredir koronavirüs tedavisi gören İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu hayatını kaybetti.

Türkiye'yi üzen haberi Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu twitter hesabından "Canım babam Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nu kaybettik. Hepimizin başı sağolsun" sözleriyle duyurdu.

Virüsü asistanından almış

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, Türkiye'nin ilk koronavirüs vakasından enfekte olan asistanından virüsü aldığı ileri sürülmüştü. Gazeteci Gürkan Hacır, Taşçıoğlu'nun virüsü doğrudan hastadan almadığını tedavi sürecinde olan bir asistan aldığını ileri sürdü.

Erdoğan'dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun vefatı üzerine twitter'dan taziye mesajı yayınladı. Başkan Erdoğan, Taşçıoğlu için "Ülkemizin değerli bilim insanlarından Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun vefatından derin üzüntü duydum. Kıymetli hocamıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Koronavirüs'e karşı yürüttüğümüz mücadelenin kahramanları sağlık çalışanlarımıza başsağlığı diliyorum" mesajını paylaştı.

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