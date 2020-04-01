Koronavirüs salgınına karşı ilk uyarıyı yapan Wuhanlı doktor kayıplara karıştı

Wuhanlı doktor, 'SARS corona virus' etiketli bir hasta raporunun resmini paylaştıktan sonra Wuhan Merkez Hastanesindeki yetkililer tarafından 'benzeri görülmemiş son derece sert bir kınama' ile karşı karşıya olduğunu açıklamıştı. Fotoğraf sosyal medyada geniş çapta yankı bulmuş ve ölümcül virüs hakkında ilk uyarıyı yapan diğer bir Çinli doktor Li Wenliang tarafından paylaşılmıştı.