Koronavirüs salgınına karşı ilk uyarıyı yapan Wuhanlı doktor kayıplara karıştı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair diğer sağlık görevlilerini ilk uyaranlardan biri olan Wuhanlı doktor Ai Fen'in, Çin hükümetini eleştirdiği röportajının ardından, kayıplara karıştığı belirtildi. Doktorun tutuklanmış olabileceği düşünülüyor.
İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre; aralıkta Çin’in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair meslektaşlarını ilk kez uyaran Dr. Ai Fen ortadan kayboldu.
Wuhanlı doktor, 'SARS corona virus' etiketli bir hasta raporunun resmini paylaştıktan sonra Wuhan Merkez Hastanesindeki yetkililer tarafından 'benzeri görülmemiş son derece sert bir kınama' ile karşı karşıya olduğunu açıklamıştı. Fotoğraf sosyal medyada geniş çapta yankı bulmuş ve ölümcül virüs hakkında ilk uyarıyı yapan diğer bir Çinli doktor Li Wenliang tarafından paylaşılmıştı.
Doktor Li, yetkililer tarafından 'çevrimiçi olarak gerçeğe aykırı bilgileri yasa dışı bir şekilde yaydığı' için kınanmış, kısa bir süre sonra 34 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Doktor Ai, Çinli bir dergiye koronavirüsün erken uyarılarını reddettiği için hastanenin yönetimini eleştiren bir röportaj verdi, ancak Avustralya’da yayımlanan uluslararası bir programın kendisiyle ilgili haber yayınlamasının ardından ortadan kayboldu.