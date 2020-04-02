HABER /  GÜNCEL

Oktay Yaşar kimdir twitter'daki Ankara Kuşu Oktay Yaşar mı?

FETÖ soruşturması kapsamında bir kişinin gözaltına alındığı ve o kişinin twitter'da 500 binden fazla takipçisi olan Ankara Kuşu hesabının sahibi Oktay Yaşar olduğu iddia edildi. Peki Ankara Kuşu Oktay Yaşar mı, Oktay Yaşar kimdir, nereli?

Abone ol

FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan kişinin Twitter'daki Ankara Kuşu hesabının sahibi olduğu iddia edilen Oktay Yaşar olduğu belirtildi. Bu gelişme sonrası Ankara Kuşu kimdir? Ankara Kuşu Oktay Yaşar mı? soruları sık sık sorulmaya başlandı.

Twitter'da yüz binlerce takipçisi bulunan ve daha sonra hesabı askıya alınan Ankara Kuşu'na yönelik bir operasyon gerçekleşti. 1 Kişi FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Hesabı yöneten ismin ise Oktay Yaşar olduğu iddia edildi. Bu gelişme sonrası Ankara Kuşu kimdir? Ankara Kuşu Oktay Yaşar mı? soruları sorulmaya başlandı.

OKTAY YAŞAR KİMDİR?

Sosyal medya hesabı Twitter'da @Ankarakuşu isimli hesabı çalıştıran isim deşifre oldu.

Hesabı Oktay Yaşar isimli yerel gazetecinin yönettiği anlaşıldı. Hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma yürütülen Yaşar, sabaha karşı gözaltına alındı.

Gebze'de bir dönem yerel gazetecilik yapan Oktay Yaşar, 2016 senesine kadar bariyertv isimli haber sitesini yönetiyordu. Oktay Yaşar'ın sahibi olduğu iddia edilen Ankara Kuşu isimli twitter hesabı, provakatif içerikli yayınlarıyla görülüyordu. Özellikle devletin önemli kurumlarını kulis bilgisi adı altında hedef alıyordu. Ankara Kuşu hesabının 500 binden fazla takipçisi bulunuyordu. Hesaba şuanda erişilemiyor.

.

SON DAKİKA HABERLERİ
Tüm illerin koronavirüs vaka sayısı açıklandı! İstanbul'un sayısı inanılmaz
Benzin fiyatları bir iniyor bir çıkıyor! Bu sefer 14 kuruşluk indirim bekleniyor
Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu koronavirüsten öldü
Coronavirüs vaka sayısı Türkiye'de çok arttı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
Süresi dolan sağlık raporlarına ilişkin son dakika gelişmesi! Bakan Selçuk açıkladı
İlk koronavirüs cinayeti İtalya'da işlendi bana bulaştırdın deyip kız arkadaşını öldürdü
ÖNCEKİ HABERLER
Antalya Berberler Odası Başkanı: Evlere tıraşa giden berber sayısı arttı
Cihangir İslam'dan skandal Süleyman Soylu paylaşımı! ABV tepkisi yağdı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 44 ülkeye koronavirüs dayanışması mektubu!
Cemil Taşçıoğlu kimdir biyografisi Cemil Taşçıoğlu aslen nereli?
Koronavirüsten ceza yiyen minibüs şoförü: Dayanamadım aldım
Erzurum koronavirüs vaka sayısı kaç ölen oldu mu son rakam
Yorumlar