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Erdoğan ve eşinden koronadan vefat eden Cemil Taşçıoğlu için taziye mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Erdoğan’ın paylaşımında, "Ülkemizin değerli bilim insanlarından Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun vefatından derin üzüntü duydum. Kıymetli hocamıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve koronavirüse karşı yürüttüğümüz mücadelenin kahramanları sağlık çalışanlarımıza başsağlığı diliyorum" ifadeleri yer aldı.

Erdoğan ayrıca eşi Emine Erdoğan ile  Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için gazeteye taziye ilanı verdi.

Cemil Taşcıoğlu kimdir? 

İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Genel Dahiliye Bilim Dalı Profesörü olan Cemil Taşçıoğlu, İstanbul Tıp Fakültesi mezunlarına Semiyoloji, Dikey Koridor 2 ve Medical Skills Laboratory 2 gibi dersler vermiştir. Taşçıoğlu’nun ayrıca, çeşitli dergilerde yayınlanan birçok makalesi bulunmaktadır.

Vefatını oğlu duyurdu 

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun vefatını oğlu Onur Taşçıoğlu, Twitter'dan "Canim babam Prof.Dr.Cemil Tascioglu’nu kaybettik. Hepimizin basi sagolsun." ifadeleriyle duyurdu.

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