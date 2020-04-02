Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun son sözleri olay! Benim üstümde deneyin

İSTANBUL Çapa tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Cemil Hoca'nın yoğun bakıma götürülürken öğrencisi olan doktorlara "Tüm deneysel ilaçları üzerimde deneyebilirsiniz" dediği ortaya çıktı.

Abone ol

Koronavirüs salgını Türkiye'nin en önemli değerlerinden biri olan İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu'nun da vefatına sebep oldu. Prof. Dr. Taşçıoğlu'nun, koronavirüs rahatsızlığı ilerleyip de yoğun bakım ünitesine kaldırılırken doktorlara söyledikleri son anında bile bilimin hizmetinde olduğunu gözler önüne serdi.

Tek paylaşıma 219 bin beğeni 40 bin yorum geldi

Türkiye'yi üzen haberi Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu twitter hesabından "Canım babam Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nu kaybettik. Hepimizin başı sağolsun" sözleriyle duyurdu. Bu paylaşım 16 binden fazla RT, 219 bine yakın beğeni alırken, 40 binden fazla yorum yapıldı. Bunlar bile Taşçıoğlu'nun ne kadar sevildiğini ve ne kadar çok insanın hayatına dokunduğunu gözler önüne serdi.

Benim üzerimde tüm deneysel ilaçları deneyebilirsiniz

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun durumu ağırlaştıktan sonra yoğun bakıma kaldırıldığı, bu sırada da öğrencisi olan doktorlara "Tüm deneysel ilaçları üzerimde deneyebilirsiniz" dediği ortaya çıktı. Öğrencileri o sözleri sosyal medyada paylaştı.

Cenazesi bugün defnedildi

67 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için Nakkaştepe Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Cenazeye oğlu Onur Taşçıoğlu, ailesi ve yakınları katıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında maskeli ve sosyal mesafe korunarak cenaze namazı kılındı. Cenaze Üsküdar Nakkaştepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.



3 Profesör daha yaşamını yitirdi Cemil Taşçıoğlu'nun koronadan yaşamını yitiren tek doktor olmadığı ortaya çıktı. CNN Türk’te yayınlanan bir programa katılan İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ziya Mocan, Çapa Tıp Fakültesi’nde hayatını kaybeden 3 profesör olduğunu ileri sürdü. Doktorlardan çok kayıpların olduğunu vurgulayan Mocan, “Çapa Tıp Fakültesinde coronadan bu üçüncü can kaybı. Hepsine Allah rahmet eylesin. Şimdiye kadar üç profesör hayatını kaybetti. Diğer doktorlarımızdan da çok kayıp var” dedi.

601 sağlık çalışanı korona oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşam ağlamaklı bir sesle çok sayıda sağlık çalışanının korona olduğunu açıklamıştı. Koca, "Bunun sayısını çok içinden gelmiyor vermek 601 kişi..." demişti. Avrupa ülkelerinde vakaların yüzde 10'unu sağlık çalışanları oluşturuyor. Türkiye'de toplam vaka içinde koronavirüs olan sağlık çalışanı oranının yüzde 3.83 düzeyinde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye ilanı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için sosyal medya hesabından mesaj yayımla, gazetelere de başsağlığı ilanı verdi. Erdoğan, "Hastalarına şifa dağıtırken yakalandığı Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren kıymetli hocamızı her zaman saygıyla, hayırla ve duayla yad edeceğiz" dedi.

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun üniversite yıllığında ise hakkında yazılanlar şöyle...