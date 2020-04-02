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İngiltere'de hayatını kaybeden dört doktorun tamamı göçmen ve Müslüman

Son yıllarda göçmen karşıtlığı ve İslamofobi tartışmalarının merkezindeki ülkelerden biri olan İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden ilk dört doktorun tamamının göçmen ve Müslüman oldukları ortaya çıktı.

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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının şimdiye kadar en sert vurduğu ülkelerden biri de İngiltere oldu. Şu ana kadar 2357 kişinin hayatını kaybettiği İngiltere, diğer tüm ülkeler gibi salgına karşı en ön safta mücadele eden doktorlarını da kaybediyor.

Ülkede geçtiğimiz günlerde ilk doktor kayıplarını verirken, hayatını kaybeden ilk dört doktor olan, Alfa Sa'adu, Amged el-Hawrani, Adil El Tayar ve Habib Zaidi'nin Müslüman ve göçmen olması dikkat çekti.

İngiltere son yıllarda yabancı düşmanlığı, göçmen karşıtlığı ve İslamofobi tartışmalarının göbeğindeki ülkelerden biriydi.

Britanya İslami Tıp Birliği Genel Sekreteri Dr. Selman Waqar tarafından yapılan açıklamada, bu doktorların mücadeleye yaptığı katkının 'ölçülemez' olduğunu belirtirken, "Kendilerini on yıllardır topluma ve hastalarına hizmet etmeye adamış, sadık aile adamları ve adanmış üst düzey doktorlardı" ifadelerini kullandı.

Waqar, "Bu hastalıkla savaşırken olağanüstü fedekarlıklar yaptılar. Herkesi üstüne düşeni yapmaya ve ölümleri engellemeye çağırıyoruz. Evde kalın, sağlık sistemini koruyun ve hayatları kurtarın" şeklinde konuştu.

Dört göçmen kökenli doktorun kaybı, aynı zamanda İngiltere sağlık sistemine göçmenlerin yaptığı hayati katkıları da ortaya koydu. İngiltere'de sağlık sektörü siyahi ve azınlık kökenlilerin en çok çalıştığı sektörlerin başında geliyor. Ulusal Sağlık Servisi çalışanlarının yüzde 40'ının siyahi ve azınlık kökenli olduğu biliniyor.

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