Kahramanmaraş'ta koronavirüs ayakkabı hırsızlarını harekete geçirdi

KAHRAMANMARAŞ'ta koronavirüs (kovid-19) nedeniyle zamanını evde geçiren vatandaşlar, ayakkabı hırsızlarının mağduru oldu. Binaya giren hırsızlar 8 adet ayakkabıyı çalarak kayıplara karışmıştı, yakalanmaları çok sürmedi.

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Kahramanmaraş Doğukent Mahallesi'ndeki bir sitede 5 farklı dairenin önünden 8 ayakkabı, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. İhbar üzerine olay yerine giden Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden ayakkabıları 3 kişinin çaldığını tespit etti.

Yaşları 17 olan 3 hırsız, kısa ürede çaldıkları ayakkabılarla birlikte yakalandı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, ayakkabılar da sahiplerine teslim edildi. Ayakkabının sahibi Abdullah Kaya, polislere teşekkür ederek, "Koronavirüs nedeniyle evde otururken alt komşum beni aradı, 'ayakkabımız çalındı' dedi. Dışarı baktığımda benim ayakkabımın da çalındığını fark ettim. Daha sonra polisi aradık ve onlar da sağ olsunlar aradan 24 saat geçmeden gerekeni yaptılar" dedi.

"Ayakkabımı dezenfekte edeceğim

Hırsızlık mağduru bir diğer kişi Ökkeş Çayırcı, "Kapıyı açtığımızda ayakkabımın olmadığını görünce güvenlik kameralarına baktım. İki kişinin ayakkabımı alıp gittiğini gördüm. Hemen polisi aradım ve onlar da gelip güvenlik kameralarına baktı. Kısa sürede hırsızları yakalayıp ayakkabılarımızı bize teslim ettiler. polislerimize teşekkür ediyorum. Eve gittiğimde dezenfekte ilaçlarımla ayakkabımı temizleyeceğim. 2-3 gün havalandırdıktan sonra kullanmayı düşünüyorum." diye konuştu.