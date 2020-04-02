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FED'den bankalar için yeni hamle! Koronavirüs etkisini azaltacak

ABD Merkez Bankası (FED) koronavirüs salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında, büyük bankaların bir yıl boyunca tutması gereken ek kaldıraç oranları hesaplamasında değişikliğe gitti.

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FED'den yapılan açıklamada, değişiklikle bankaların ellerindeki ABD Hazine tahvilleri veya FED'de tuttukları mevduatları ek kaldıraç oranı hesaplamalarından veya en büyük ABD bankalarına uygulanan ek kaldıraç kısıtlaması olan yasal likidite oranından (SLR) muaf tutabilecekleri bildirildi.

31 Mart 2021'e kadar yürürlükte kalacak

Açıklamada, söz konusu değişikliğin FED'in hazine tahvilleri piyasasındaki baskıları hafifletmeye yardımcı olacağını ve bankaların hane halkına ve şirketlere kredi verme yeteneklerini artıracağı belirtilerek, muafiyetin 31 Mart 2021'e kadar yürürlükte kalacağı kaydedildi.

Ekonomiyi daha iyi destekleyeceklerine vurgu 

Ek kaldıraç oranının genelde toplam konsolide aktifleri 250 milyar dolardan fazla olan finansal kuruluşlar için geçerli olduğuna yer verilen açıklamada, değişikle bankaların ekonomiyi daha iyi destekleyeceklerine vurgu yapıldı.

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