İşte Sergen Yalçın'ın 9 altın genci

A takıma genç oyuncuları alma projesine sıcak bakan Sergen Yalçın’ın, U17 ve U19 ekiplerinden yakından takip ettiği 9 oyuncuyu yönetime ilettiği öğrenildi.

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Koronavirüsten dolayı Süper Lig’in ertelenmesi sebebiyle içinde bulunduğu maddi sıkıntılar daha da büyük boyuta ulaşan Siyah-Beyazlı yönetim, alt yapıya dönüş projesine hız verdi.

Fanatik'in haberine göre; ekonomik dar boğazdan dolayı gelecek sezonda transfere yeterli bütçeyi ayırması mümkün gözükmeyen yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın’la video konferans yöntemiyle bir araya gelerek alt yapıdaki oyuncular hakkında görüştü. A takıma genç oyuncuları alma projesine sıcak bakan Sergen Yalçın’ın, U17 ve U19 ekiplerinden yakından takip ettiği 9 oyuncuyu yönetime ilettiği öğrenildi.

Geleceğin 11’ine hazırlayacak

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın belirlediği listedeki isimler de belli oldu. Genç teknik adamın, takımın gelecekte omurgasını oluşturacak isimleri; Ersin Destanoğlu, Kerem Kalafat, Rıdvan Yılmaz, Erdoğan Kaya, Halil Duman, İlkay İşler, Emre Yıldız, Oğuzhan Akgün ve Almos Kaan Kalafat olarak belirlediği bildirildi.

Yeni sezonda hem düşük maliyetli bir ekip oluşturmak hem de takımı gençleştirmeyi planlayan Yalçın’ın, çoğunluğu zaman zaman A takımla idmanlara hatta maçlara çıkan oyuncuları geliştirip sonrasında ilk 11’e yerleştirmeyi amaçladığı belirtildi. Yalçın’ın, bu isimlerin çalışmalarını yardımcıları aracılığıyla takip ettirdiği bildirildi.

Ersin Destanoğlu: 7 yıldır Beşiktaş’ta. Loris Karius ve Utku Yuvakuran’ın ardından A Takım’ın üçüncü kalecisi konumunda bulunuyor.

Kerem Kalafat: Bu sezon A Takım’da 2 karşılaşmada görev yaptı. Geleceğin Gökhan Gönül’ü olarak görülüyor.

Rıdvan Yılmaz: 10 yıldır Beşiktaş’ta. A Takım’da 2 maçta forma giydi. Rebocho’nun gidişi sonrası Caner’in 1 numaralı alternatifi olacak.

Erdoğan Kaya: Bu sezon Siyah-Beyazlılar’la 3 karşılaşmaya çıkıp 1 gol kaydetti. Yeni sezona özel olarak hazırlanıyor.

Halil Duman: 5 Yıldır Beşiktaş’ta. Kara Kartal’ın U-19 takımında forma giyiyor. Gelecek için güven veren futbolcular arasında...

İlkay İşler: 7 Yıldır Beşiktaş’ta. Hücum hattında birçok bölgede forma giyebiliyor. Sergen Yalçın’ın özellikle takip ettiği isimlerden...

Emre Yıldız: 2013’te lisansı çıkarıldı. 2015’te Beylerbeyispor’a gönderildi. 2017’den beri aralıksız Beşiktaş forması giyiyor.

Oğuzhan Akgün: 2013’te lisansı çıkarıldı. 2019’da İstanbulspor’a kiralık olarak gönderildi, geri döndü. 2 sezon önce U19’da 28 maçta 25 gol attı.

Almos Kaan Kalafat: 7 yıldır Beşiktaş’ta. U19 Ligi’nde bu sezon 12 golle gol kralı konumunda. U19 Macaristan Milli Takımı’nda forma giyiyor

Ailelerine de eğitim veriliyor

Virüs tedbirleri çerçevesinde karantina alınan alt yapı tesislerinde yeni sezona oyuncu yetiştirmek için yeni çalışma teknikleri hayata geçirilmeye başlandı. Alt yapı komitesi, oyunculara özel programlar verirken salı ve perşembe günleri online program üzerinden antrenman yapılıyor. Oyuncuların psikolojileri ile de yakından ilgilenen alt yapı komitesi, haftanın 1 günü psikolog eşliğinde gençlere destek veriyor. Ayrıca futbolcular, haftanın 3 günü kamera karşısında İngilizce eğitim alıyor. Gençlerin beslenme programlarını yakından takip eden alt yapı yetkilileri, sporcular için bireysel beslenme programı da hazırladı. Vücut ve kas ölçümleri yapılan Genç Kartallar’ın verileri aileler tarafından kontrol ediliyor. Ailelerin de beslenme konusunda bilgilendirilmesi amacıyla online eğitime alındığı belirtildi.