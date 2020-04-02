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Ankara Kuşu kimdir gözaltına alındı Oktay Yaşar Ankara Kuşu mu çıktı

FETÖ soruşturması kapsamında bir kişinin gözaltına alındığı ve o kişinin twitter'da 500 binden fazla takipçisi olan Ankara Kuşu hesabının sahibi Oktay Yaşar olduğu iddia edildi. Peki Ankara Kuşu Oktay Yaşar mı, Oktay Yaşar kimdir, nereli?

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FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan kişinin Twitter'daki Ankara Kuşu hesabının sahibi olduğu iddia edilen Oktay Yaşar olduğu belirtildi. Bu gelişme sonrası Ankara Kuşu kimdir? Ankara Kuşu Oktay Yaşar mı? soruları sık sık sorulmaya başlandı.

Twitter'da yüz binlerce takipçisi bulunan ve daha sonra hesabı askıya alınan Ankara Kuşu'na yönelik bir operasyon gerçekleşti. 1 Kişi FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Hesabı yöneten ismin ise Oktay Yaşar olduğu iddia edildi. Bu gelişme sonrası Ankara Kuşu kimdir? Ankara Kuşu Oktay Yaşar mı? soruları sorulmaya başlandı.

OKTAY YAŞAR KİMDİR?

Sosyal medya hesabı Twitter'da @Ankarakuşu isimli hesabı çalıştıran isim deşifre oldu.

Hesabı Oktay Yaşar isimli yerel gazetecinin yönettiği anlaşıldı. Hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma yürütülen Yaşar, sabaha karşı gözaltına alındı.

Gebze'de bir dönem yerel gazetecilik yapan Oktay Yaşar, 2016 senesine kadar bariyertv isimli haber sitesini yönetiyordu. Oktay Yaşar'ın sahibi olduğu iddia edilen Ankara Kuşu isimli twitter hesabı, provakatif içerikli yayınlarıyla görülüyordu. Özellikle devletin önemli kurumlarını kulis bilgisi adı altında hedef alıyordu. Ankara Kuşu hesabının 500 binden fazla takipçisi bulunuyordu. Hesaba şuanda erişilemiyor.

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