Çok şiddetli yağmur ve fırtına geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı
Meteoroloji, son hava durumu tahminlerini paylaştı. İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde öğle saatleriyle birlikte çok şiddetli yağmur ve fırtınanın etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Nisan hava durumu raporunu yayınladı. Yapılan son tahminlere göre bugün yurdun genelinde sağanak yağış ve fırtınanın etkili olması bekleniyor.
Öğleden sonra etkisini gösterecek
Özellikle İstanbul başta olmak üzere şiddetli rüzgar ve fırtınanın Marmara Bölgesi genelinde etkili olması yağışların ise öğle saatleri itibariyle etkisini artırması bekleniyor.
Kuvvetli sağanak uyarısı
Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenen yağışların, sabah saatlerinde Edirne, Çanakkale, İzmir ve Aydın kıyılarında etkili olması bekleniyor.
Öğleden sonra ise Marmara'nın kuzey ve batısı ile Bursa, Antalya'nın doğu ilçeleri, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana'nın iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.