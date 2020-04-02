HABER /  DÜNYA

Trump'ın tehditlerine İran'dan çok sert yanıt

ABD Başkanı Donald Trump'ın tehdit içeren dünkü açıklamaları sonrası İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkesinin savaş başlatan taraf olmayacağını ancak bunu yapanlara ders vereceğini belirtti.

Abone ol

İran'ı bölgede kendisine bağlı vekil güçleri üzerinden Irak'taki ABD güçlerine yönelik saldırı planlamakla suçlayan ABD Başkanı Donald Trump'a, Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla cevap veren Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ın İran hakkında yanlış yönlendirilmeye çalışıldığını savundu.

İran'ın vekil güçlere değil, dostlara sahip olduğunu ifade eden Zarif, ABD Başkanı'na hitaben "Donald Trump, her zamanki savaş çığırtkanları tarafından yeniden yanlış yönlendirilme. Kimse milyonlarca vekil güce sahip olamaz." yazdı.Zarif, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gizliden gizliye hile yapan, yalan söyleyen ve suikastler düzenleyen ABD'nin aksine İran, yalnızca kendini savunmak için hareket ediyor. İran, hiçbir savaşı başlatmaz ancak bunu yapanlara (savaş başlatanlara) ders verir."

Trump ne demişti?

ABD Başkanı Trump, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gelen bilgiye ve inancımıza göre İran veya vekil güçleri, Irak'taki Amerikan askerlerine ve/veya varlıklarına yönelik sinsi bir saldırı planlıyor. Eğer bu olursa İran bunun bedelini gerçekten çok ağır şekilde öder." ifadelerini kullanmıştı.Trump, nasıl bir saldırı istihbaratı aldıklarına yönelik ise herhangi bir detay paylaşmamıştı.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını İran'da da gündemi belirlerken, Washington yönetiminin Tahran'a yönelik yaptırımları hafifletmemesi uluslararası kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.

ABD, 3 Ocak'ta İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Komutanı Kasım Süleymani'ye suikast düzenlemiş, bunun ardından İran ABD'nin Irak'taki bazı üslerine füze saldırısı düzenlemişti.

GÜNÜN ÖZETİ
ABD
SON DAKİKA HABERLERİ
Koronavirüs vaka sayısının en az olduğu il belli oldu illere göre ölüm oranları
İstanbul'da eczanelerin çalışma saatleri değişti! İstanbul Valisi açıkladı
Çin'den sonra yeni salgın başladı çok sayıda ölü var
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun son sözleri olay! Benim üstümde deneyin
Erdoğan'ın başlattığı koronavirüs yardım kampanyasında toplanan miktar belli oldu
Büyükçekmece'de Koronavirüs partisini düzenleyen kişi konuştu
ÖNCEKİ HABERLER
Muharrem Kasapoğlu: 380 bin öğrencinin yurt ücretleri geri ödenecek
FED'den bankalar için yeni hamle! Koronavirüs etkisini azaltacak
Otizm Farkındalık Günü nedir 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü sözleri
Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy turizm sezonunun erteleneceğini açıkladı
Mart ayı ihracat rakamları açıklandı can sıkan koronavirüs etkisi
Koronavirüs vaka sayısı Edirne'de kaç ölen var mı son rakamlar
Yorumlar 1 yorum