Otizm Farkındalık Günü sözleri resimli Otizm Farkındalık mesajları-2020

Bugün 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü... Ülkemizde de son yıllarda adını sıkça duyduğumuz otizm hastalık değil farkındalık mesajı ile tüm dünyada anlatılmaya devam ediyor. Peki otizm nedir, belirtiler nasıl? 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'ne özel mesajları ve Otizm farkındalık sözleri haberimizde.

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Otizm nedir? Dünya Otizm Farkındalık Günü! mesajlar ile hatırlatılıyor

Bugün, Dünya Otizm Farkındalık Günü. Her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce kişi başta sosyal medya olmak üzere çeşitli mecralardan ‘Otizm hastalık değil, farklılıktır’ mesajı veriyor. Peki, zaman zaman dizi ve sinema projeleriyle gündeme gelen Otizm nedir, belirtileri neler? İşte Otizm ile ilgili bilinmesi gerekenler ve Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajları…

OTİZM NEDİR?

Otizm spektrum bozukluğunun genetik, ailesel ve çevresel etmenlerden kaynaklanan bir bozukluk olarak tanımlanmasından günümüze kadar geçen yarım yüzyıllık süre içinde beyin anatomisi, fizyolojisi, histolojisi ve işlevleri alanında yapılan çalışmalar, bu karmaşık sendromun nörobiyolojik bir bozukluk olduğu ve bu bozukluktan dolayı da bireyin sosyal ilişkilerini, iletişim becerilerini, ilgi ve davranışlarını olumsuz etkilediği konusunda önemli veriler sağlamıştır.

Otizm, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda adı çok sık duyulan bir nörogelişimsel bozukluk. Amerikan Psikiyatri Birliği, 1994 yılında yaygın gelişimsel bozuklukları beş grupta sınıflandırmış ve otizm spektrum bozukluğunu bu gruplardan biri olarak göstermiştir. Otizm spektrum bozukluğuna yol açan beyin bölgelerinin ve düzeneklerinin kesin olarak saptanabildiğini söylemek olası değildir. Otizm spektrum bozukluğu konusundaki bilgiler, henüz bu bozukluğun önlenmesi ya da temel belirtilerinin uygun tedavisi için yeterli değildir.

OTİZİM BELİRTİLERİ NELER?

Beslenme problemleri, ezberleme becerileri, nesneleri döndürme, sosyal ilgi yoksunluğu, öfke nöbetleri, tekrarlayan hareketler, yoğun konsantrasyon, sağlıklı fiziksel bir beden, işlevsel oyun yoksunluğu, sözel ritüeller, ekolali, farklı korkular, konuşmada başarısızlık, rutinlere ya da nesnelere saplantılar, sözel becerilerde kayıplar, zayıf düşünceler, çok iyi yazılı dil becerileri, sözel patlamalar, ileri derecede okuma, işlevsel işitme yetersizliği, zamirleri anlamada yetersizlik, sosyal izolasyon, göz kontağı kuramama, mekanik konuşma ve yüz ifadelerinde yoksunluk otizmin temel belirtileridir.

OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ MESAJLARI

Otizm eksiklik değil, farklılıktır. Otizmin farkındayız ve onların yanındayız.

Otizmi yaşayan ve farkında olan herkesle otizmin farkındayız. Otizm hastalık değil, farklılıktır.

Bugün Dünya Otizm Farkındalık Günü! Otizm eksiklik değil farklılıktır. Farklılıkları birlikte fark edelim ve onların sevgi dolu enerjilerini hissedelim.

"Otizm seçim değil, ama farkında olmak senin seçimin." 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü

Farklılığımız yok, ortaklığımız çok! 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Gününde; “Otizme Mavi Işık Yak”

Otizm eksiklik değil, farklılıktır. Otizmin farkındayız ve onların yanındayız.Unutmayalım ki, engel diye bir şey yoktur. En büyük engel sevgisizliktir! 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü Kutlu Olsun.

Farklılıkları bu dünyaya çok şey katacak yeter ki farkında ve yanlarında olmayı bilelim.Daha güzel bir dünya İçin farkındayız, farklılıklarımızla bir aradayız.

Otizm bir hastalik değil, nörobiyolojik bir bozukluktur. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde sende Otizm’e mavi ışık yak..

Otizmin farkındayız, onların yanındayız. Otizmin tek tedavisi erken tanı ile yoğun ve sürekli eğitimdir. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü.

Göz teması kuramayabilirim ama yüreğini hissederim.. Otizm eksiklik değil farklılıktır. Otizmin farkındayız ve Onların yanındayız...