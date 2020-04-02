Koronavirüs Tacikistan'da görülmedi peki bunu nasıl başardılar?

ÇİN ’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı adeta krize sürükleyen koronavirüs salgınının, Çin'in sınır komşusu Tacikistan'da görülmediğinin açıklanması üzerine gözler bu ülkeye çevrildi. Peki virüsü neredeyse bütün dünyaya yayılırken Tacikistan’a yayılmama sebebi ne, nasıl önlem aldılar?

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Çin'in sınır komşusu Tacikistan, dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının bulunmadığı açıklanan çok az sayıdaki ülkelerden birisi olmasıyla dikkat çekti.

Geçen yıl sonunda Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını 200'e yakın ülkeyi etkisi altına aldı. Ancak virüsün Çin'in sınır komşusu olan Tacikistan'da görülmemesi gözleri ülkenin aldığı tedbirlere çevirse de akıllarda soru işaretleri de oluşturdu.

Bazı uzmanlar, Tacikistan'da vaka görülmemesini Duşanbe yönetiminin bir başarısı olarak yorumluyor. Diğer bir grup da bu durumu Tacikistan'ın, Çin'in komşusu olmasına rağmen, önemli ulaşım güzergahlarının dışında kalması transit geçişlere kapalı olması ve yabancı turistlerin tercih ettiği ülkeler arasında yer almamasına bağlıyor.Salgının ortaya çıkmasından sonra yurt dışındaki binlerce Tacik işçinin ülkesine döndüğünü hatırlatan bazı uzmanlar ise ülkede vaka görülmemesinin inandırıcı olmadığını savunuyor.Tacik halk ise şubat ayında binlerce kişiyi etkileyen ve can kayıplarına neden olan grip salgınının aslında Kovid-19'dan kaynaklandığını ve kendilerinin bağışıklık kazandığını düşünüyor.

Tacikistan'ın aldığı önlemler

Tacik makamları bir yandan ülkede koronavirüsün tespit edilmediğine ilişkin açıklamalar yaparken, diğer yandan da bu salgına yönelik tedbirler alıyor.Wuhan'da koronavirüsün ortaya çıkmasından hemen sonra 30 Ocak'ta Çin ile sınırı kapatan Tacikistan, daha sonra Afganistan ve Özbekistan ile de tüm kapıları bağladı. Son olarak Kovid-19 vakası tespit edilen Kırgızistan ile de sınır geçişilerini yasakladı.20 Mart'tan başlayarak tüm uçuşları geçici olarak durduran Tacik makamları, yurt dışından tahliye ettiği vatandaşlarına zorunlu karantina uyguladı.

DSÖ, vaka tespiti yapılmadığını açıkladı

Tahliye kapsamda 1 Şubat-31 Mart tarihlerinde, yurt dışından dönen 6 bin 222 Tacik vatandaşı 14 günlük karantinaya alındı. Şu anda karantina merkezlerinde 4 bin 77 kişi sürelerinin dolmasını bekliyor.

Dünya Sağlık Örgütü Tacikistan Temsilcisi Galina Perfileva, karantinaya alınanların testlerinin Moskova ve Londra'da analiz edildiğini tüm sonuçların negatif çıktığını söyledi.Perfileva, Taciklerden tokalaşmayı, kucaklaşmayı, öpüşmeyi sonlandırmalarını istedi, sosyal mesafeyi korumaya özen göstermeleri tavsiyesinde bulundu.

Tedbirler alındı

Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Kovid-19 salgınının Tacikistan'a gelmemesi ve yayılmaması için bir dizi tedbir kararları alırken, 300 yataklı hastane yapılması talimatı verdi.Tacikistan'da koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında mahkumların yakınlarıyla görüşmeleri geçici olarak askıya alındı, her cezaevinde karantina merkezleri oluşturuldu.

Toplu etkinlikler iptal edilmedi

Ülkede bir yandan koronavirüsün önlenmesine yönelik tedbirler uygulanırken, diğer yandan da toplu etkinlikler yapılmaya devam ediyor. Komşu ülkelerin çoğunda, 21 Mart'taki etkinlikler iptal edilirken Tacikistan'da bu bayram binlerce kişinin katılımıyla kutlandı.Ülkede okullar dezenfekte edildi ancak tatil edilmedi, futbol maçları ertelenmedi. Futbol takımları kısa süre sonra başlayacak yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Ülkedeki uluslararası kuruluşlar temkinli

Yerel halkının normal yaşamlarına devam ettiği Tacikistan'da bulunan bazı yabancı kuruluşlar "temkinli çalışmaya" geçti. Tacikistan'da bazı ülkelerin elçilikleri tüm faaliyetlerini durdururken AGİT gibi uluslararası kuruluşların görevlileri de evden çalışmaya başladı.