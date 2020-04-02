Koronavirüs akıllı telefon ile takip edilebilir! Mahremiyet tartışmaları gündemde
Koronavirüsün dünyaya hızla yayıldığı şu sıralarda virüs üzerine çalışmalar yürüten bilim insanlarından yeni bir öneri geldi. Bilim insanları, İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi’nin (NHS) yeni temas takibi uygulamasının kullanılabileceğini önerdi.
2019 senesinin son günlerinde Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinden kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını bütün ülkelerde hayatı olumsuz etkilerken, İngiltere'den yeni bir öneri geldi.
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Dünya genelinde vaka sayısı 1 milyona yaklaşırken, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 47 binin üzerine çıktı. Salgının buluşma hızını azaltmak için İngiltere’den yeni bir tekli geldi.
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İngiliz Independent gazetesinin haberine göre, bir grup bilim insanları Ulusal Sağlık Sistemi’nin (NHS) yeni temas takibi uygulamasının toplumu koruyacak şekilde kullanılabileceğini iddia etti.
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Söz konusu uygulama, corona virüse yakalanmış olanlar ve o kişiler ile temas halindeki kişiler hakkında bilgi toplayarak bir bilgi havuzu oluşturabilir.
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