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Benzin fiyatları bir iniyor bir çıkıyor! Bu sefer 14 kuruşluk indirim bekleniyor

Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte benzin fiyatlarında art arda yaşanan indirimlere bir yenisi daha ekleniyor. Benzine 14 kuruşluk indirim bekleniyor.

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Akaryakıt ürünlerinden benzine bir indirim daha geliyor. Benzin fiyatları 03/04/2020 itibarıyla 14 kuruş daha düşürülecek.

Piyasalardaki anlık gelişmeler etkili

Küresel piyasalarda yaşanan anlık gelişmeler nedeniyle petrol fiyatları sabit kalmıyor ve sürekli değişiklik gösteriyor.

Önceki gün benzinin litre fiyatına 8 kuruş zam yapılırken otogazda ise 95 kuruş indirime gidilmişti.

Benzinin litresi ne kadar olacak?

İndirimin ardından Ankara'da ortalama 5,20 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,06 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,11 liradan 4,97 liraya, İzmir'de 5,20 liradan 5,06 liraya inecek.

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