İstanbul'da eczanelerin çalışma saatleri değişti! İstanbul Valisi açıkladı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlar art arda hayata geçiriliyor. İstanbul'da eczanelerin çalışma saatleri değiştirildi.Abone ol
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Covid-19 pandemisi izolasyon önlemleri kapsamında, Eczacılarımızdan gelen talepler üzerine, ilimizde faaliyet göstermekte olan serbest eczanelerin çalışma saatleri pazar günleri hariç 09:00-18:00 saatleri arası olarak belirlenmiştir" ifadelerini kullandı.
Eczacılara yazı gitti
İstanbul Eczacı Odası, tüm eczanelere açılış-kapanış saatlerinin değiştirildiğini eczacılara bilgi notuyla geçti.
#Covid19 pandemisi izolasyon önlemleri kapsamında, Eczacılarımızdan gelen talepler üzerine, ilimizde faaliyet göstermekte olan serbest eczanelerin çalışma saatleri pazar günleri hariç 09:00-18:00 saatleri arası olarak belirlenmiştir.#EvindeKalİstanbul🏠 pic.twitter.com/HMx0eyHrG8— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 2, 2020
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