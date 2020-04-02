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İstanbul'da eczanelerin çalışma saatleri değişti! İstanbul Valisi açıkladı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlar art arda hayata geçiriliyor. İstanbul'da eczanelerin çalışma saatleri değiştirildi.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Covid-19 pandemisi izolasyon önlemleri kapsamında, Eczacılarımızdan gelen talepler üzerine, ilimizde faaliyet göstermekte olan serbest eczanelerin çalışma saatleri pazar günleri hariç 09:00-18:00 saatleri arası olarak belirlenmiştir" ifadelerini kullandı.

Eczacılara yazı gitti

İstanbul Eczacı Odası, tüm eczanelere açılış-kapanış saatlerinin değiştirildiğini eczacılara bilgi notuyla geçti.

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