Doğalgaz ve elektrik faturaları sayaç okunmadan gelecek

Dünya üzerinde birçok ülkenin ekonomisine darbe vuran ve insanları çalışmaktan alıkoyan koronavirüse karşı önlemler alınmaya çalışılıyor. Korona salgını bitene kadar doğalgaz ve elektrik faturaları, 2 yıllık ortalama tüketim değerleri alınarak faturalandırılacak.

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Türkiye'de de koronavirüse karşı ekonomi alanında mücadele için tedbirler alınmaya devam ediyor. Şu ana kadar alınan tedbirlerin içinde fatura ödemeleri yer almadı.

Faturaların ertelenmesini bekleyen birçok kişiye doğalgaz ve elektrik faturaları için nisan ayında zam yapılmayacağı açıklanmıştı. Ancak bu önlem yeterli bulunmamıştı.Hanelere ve iş yerlerine gelen elektrik, doğalgaz ve su faturları için tatmin edici paketler yerine, aracı firmalar kendilerini korumak adına tedbirler alıyor.

Sayaç okunmadan elektrik ve doğalgaz faturası gelecek

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere bir yenisi daha ekleniyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), koronavirüs salgınına yönelik önlemler kapsamında elektrik ve doğalgaz faturalarıyla ilgili yeni bir çalışma yapıyor.Elektrik ve doğalgazda, fatura okumada yeni bir sisteme geçilecek.

Buna göre; salgının yayılmasını önlemek için şehiriçi dağıtım şirketi personelinin aylık düzenli fatura okuması yerine, son 2 yıllık ortalama tüketim değerleri alınacak.Bu veriler çerçevesinde fatura oluşturulacak. Salgının ardından gerçek tüketimler ölçülecek.

Salgın sonrası gerçek değerler ölçülecek

Salgın önlemlerinin kaldırılmasının ardından gerçek tüketimler ölçülecek. Abonenin gerçek tüketimi, faturalanan tutarın altındaysa iade işlemi söz konusu olacak. Tersi durumda ek ödeme talebinde bulunulacak.