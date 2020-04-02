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Abdullah Gül'den infaz düzenlemesi ilgili açıklamalar gazetecileri de kapsamalı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, infaz düzenlemesine ilişkin, “Şu günlerde İnfaz Yasası’nda yapılması planlanan düzenlemenin nefret, şiddet ve terör içermeyen düşünce suçlarını ve basın çalışanlarını da kapsaması, birlik ve bütünlüğümüzü güçlendireceği, ülkemizin uluslararası imajına da olumlu katkılarda bulunacağını düşünüyorum” dedi.

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T24 yazarı Murat Sabuncu, bugünkü yazısında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’le yaptığı söyleşiye yer verdi. İnfaz düzenlemesini bir fırsat olarak gördüğünü belirten Gül, tüm partilerin bu konuda yakın bir iş birliği içerisinde çalışacaklarını ümit ettiğini, dile getirdi.

Gül şunları söyledi;

Şu günlerde İnfaz Yasası’nda yapılması planlanan düzenlemenin nefret, şiddet ve terör içermeyen düşünce suçlarını ve basın çalışanlarını da kapsaması; içinden geçmekte olduğumuz zor zamanlarda toplumun eşitlik ve adalet duygularına hitap edeceği gibi ciddi bir ümit ve rahatlama sağlayacağı, birlik ve bütünlüğümüzü güçlendireceği, ülkemizin uluslararası imajına da olumlu katkılarda bulunacağını düşünüyorum.

Mevcut virüs tehdidinin en az acı ve zararla atlatılabilmesi bakımından düzenlemenin yalnız hükümlüleri değil tutukluları da kapsaması gerektiği açıktır. Bu düzenlemeyi bir fırsat olarak görüyor, iktidar ve muhalefet tüm partilerin bu konuda yakın bir işbirliği ile çalışacaklarını ümit ediyorum.

Koronavirüs salgını

Küresel ciddi bir salgınla karşı karşıyayız. Sağlık Bakanı’nın uyarı ve tavsiyelerini tavizsiz uygulamak hepimiz için geçerlidir. Bu sürecin en kısa sürede atlatılmasını temenni ederim.

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