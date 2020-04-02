HABER /  DÜNYA

Hollanda'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1339'a yükseldi

Anadolu Ajansı

HOLLANDA'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 166 artarak 1339'a çıktı.

Abone ol

Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19 ile ilgili bilgileri güncelledi.

Buna göre, ülkede salgında dün 1173 olan ölü sayısı 166 artarak 1339'a, 13 bin 614 olan vaka sayısı ise 1083 artışla 14 bin 697'e çıktı.

Vakaların 160’ının çocuk olduğu ve bunların 45’inin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Son 24 saatte 625, salgının başından bu yana ise 5 bin 784 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Ulusal Yoğun Bakım Değerlendirme Vakfı (NICE) da 1143 Kovid-19 hastasının yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul ve Ankara'da koronavisünden etkilenebilecek en riskli ilçeler
İstanbul'dan Antalya'ya 150 kişi mantar toplamaya geldi vali çileden çıktı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 88 ülkenin yardım istediğini açıkladı DSÖ'den Türkiye'ye övgü
Koronavirüs plazma nakliyle tedavi edilecek Prof. Dr. Ercüment Ovalı açıkladı
Konya’ya otobüsle gelen kadının testi pozitif çıktı ekipler 50 yolcunun peşinde
AK Parti'den infaz düzenlemesine ilişkin açıklama: Asla bir af müessesi değildir
ÖNCEKİ HABERLER
Antalyalılar sokakları doldurdu 85 yaşındaki bir kişi telefoncuya gidiyormuş
Jose Mourinho Mehmet Zeki Çelik'i görmek istiyor
Ekrem İmamoğlu’ndan bloke tepkisi: O parayı derhal gönderin
Kars'ta bir köy daha karantinaya alındı
İlkokul EBA giriş saati kaç EBA saat kaçta açılıyor?
Bekçilik başvurusu 2020 ne zaman kaç kişi alınacak?
Yorumlar