Koronavirüs tahlil bilgilerini gizleyen iki laboratuvara soruşturma başlatıldı

Koranavirüs tahlili yaptıran insanların bilgilerini Sağlık Bakanlığı'yla paylaşmayarak toplum sağlığını tehdit ettikleri iddiasıyla iki özel tıp laboratuvarı yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı.

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İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün suç duyurusuyla başlayan soruşturmada özel tıp laboratuvarlarının, kaç kişiye koranavirüs testi yapıldığı, isim, adres ve telefon bilgilerinin bildirilmesinin istenmesine rağmen, “kişisel veri” olduğu gerekçe gösterilerek gizlediği belirtildi.

Karantina uygulanamadı

İl Sağlık Müdürlüğü tahlil sonuçlarının bildirilmemesi nedeniyle toplum sağlının çok olumsuz etkilenebileceğini belirttiği suç duyurusu dilekçesinde, özel tıp laboratuvarları yetkililerinin bu şekilde hastaların başkalarıyla temasının engellenmesini, bu kişilerin yakın çevresine de test yapılarak karantina tedbirlerinin uygulanmasına engel olunduğu bildirildi. Başsavcılığın bu iddialarla ilgili özel tıp laboratuvarları yetkililerinin ifadelerine başvuracağı öğrenildi.